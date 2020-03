26 मार्च को Vivo V19 भारत में होगा लॉन्च, 32MP का मिलेगा डुअल सेल्फी कैमरा

नई दिल्ली: Vivo V19 को भारत में 26 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी वीवो ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट जारी करके दी है। इससे पहले इस फोन को इंडोनेशियाई मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत में फोन के फीचर्स थोड़े अलग होंगे। फोन में स्नैपड्रैगन 712 SoC और एंड्रॉयड 10 दिया जा सकता है। इसके अलावा रियर में चार कैमरा सेटअप मौजूद है। कंपनी फोन को भारत में क्रिस्टल व्हाइट और आर्कटिक ब्लू कलर ऑप्शन में उतार सकती है।

Your window to #PerfectShotPerfectMoment is launching on 26th March,2020 with #vivoV19. #StayTuned pic.twitter.com/EF9MoiTJTp