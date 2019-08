Xiaomi ला रहा 64MP कैमरे वाला स्मार्टफोन, भारत में होगा सबसे पहले लॉन्च

नई दिल्ली: स्मार्टफोन कंपनियां अब48 मेगापिक्सल कैमरे से आगे बढ़ते हुए 64 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन लाने की तैयारी में है। पिछले कई रिपोर्ट्स की माने तो इसमें चाइनीज ब्रांड रियलमी, शाओमी और सैमसंग सबसे आगे है। लेकिन आज चीन में हुए एक ग्लेबल इवेंट के दौरान शाओमी ने अपना पहला 64 मेगापिक्सल स्मार्टफोन इमेजिंग टेक्नोलॉजी की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद शाओमी दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, जो 64 मेगापिक्सल कैमरे का इस्तेमाल अपने डिवाइस में करेगी।

कैसी तस्वीरें लेगा ये सेंसर

बता दें भारतीय मार्केट में कंपनी का सबसे पॉपुलर सब-ब्रांड रेडमी है जिसमें सबसे पहले 64 मेगापिक्सल स्मार्टफोन इमेंजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो कंपनी अपने पहले 64 मेगापिक्सल कैमरा वाले स्मार्टफोन ( Redmi Note 8 ) को भारत में इस साल के चौथे क्वाटर में लॉन्च करेगी। कंपनी का यह लेटेस्ट कैमरा सैमसंग के ISOCELL ब्राइट GW1 इमेज सेंसर पर बेस्ड होगा, जो बेहतर लो-लाइट इमेज और ज्यादा डिटेल ब्राइटर सेटिंग के साथ आएगा। शाओमी के इस कैमरे से ली गई तस्वीरें (9248×6936) पिक्सल रेज्यूलेशन वाली होंगी, जिसकी साइज 19MB हो सकती है।

#Redmi will be one of the 1st brands in the world to launch a mind-blowing, powerful and class-leading #64MP camera.



The #FutureOfCamera is in unprecedented details.

RT to spread the word. pic.twitter.com/nS15G3YH0I