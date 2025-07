संसद में दिखी सियासी गर्मजोशी! अखिलेश ने खड़गे को गले लगाकर दी जन्मदिन की बधाई, राहुल-प्रियंका ने सर्व किया केक

Akhilesh hugged Kharge and wished him on his birthday: सोमवार को संसद परिसर एक बार फिर सियासी हलचलों का गवाह बना। अवसर था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 83वें जन्मदिन का, लेकिन इस मौके पर जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने राजनीति के गलियारों में कई चर्चाओं को जन्म दे दिया।