बिन ब्याही मां बनी पत्नी, नवजात को मिला पिता; FIR दर्ज होते ही लाइन पर आया ‘बेवफा’ सिपाही

Constable marriage after fir moradabad: यूपी के मुरादाबाद में एक बिन ब्याही मां और उसके नवजात बच्चे को आखिरकार इंसाफ मिल गया। पुलिस में प्रशिक्षु सिपाही रहे युवक ने FIR दर्ज होने के बाद युवती से न सिर्फ कोर्ट मैरिज की, बल्कि मंदिर में सात फेरे लेकर सामाजिक रूप से भी विवाह को मान्यता दी। लंबे समय तक बच्चे को अपनाने से इनकार करने वाला सिपाही पुलिस की सख्ती के बाद लाइन पर आया और अब पत्नी व बच्चे को अपने घर ले गया है।