रशियन ठुमकों से सियासत तक: मुरादाबाद की न्यू ईयर पार्टी में नेता, सट्टेबाज और शराब कारोबारी एक ही फ्रेम में

Russian Dance Party Moradabad: एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, मुरादाबाद में नए साल के जश्न से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रशियन डांसरों के साथ आयोजित एक निजी पार्टी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह पार्टी एक जनवरी को हुई थी, जिसमें शहर के कई चर्चित चेहरे और राजनीतिक दलों से जुड़े नेता शामिल हुए। वीडियो सामने आने के बाद पूरे शहर में इस आयोजन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।