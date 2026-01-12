रशियन ठुमकों से सियासत तक: मुरादाबाद की न्यू ईयर पार्टी में नेता, सट्टेबाज और शराब कारोबारी एक ही फ्रेम में

रशियन ठुमकों से सियासत तक | Image Video Grab
Russian Dance Party Moradabad: एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, मुरादाबाद में नए साल के जश्न से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रशियन डांसरों के साथ आयोजित एक निजी पार्टी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह पार्टी एक जनवरी को हुई थी, जिसमें शहर के कई चर्चित चेहरे और राजनीतिक दलों से जुड़े नेता शामिल हुए। वीडियो सामने आने के बाद पूरे शहर में इस आयोजन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
वायरल वीडियो में एक कद्दावर नेता रशियन डांसरों के प्रदर्शन को बेहद तन्मयता से देखते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मौजूद लोगों के हावभाव और माहौल से साफ है कि यह पार्टी पूरी तरह निजी और सीमित लोगों के लिए आयोजित की गई थी। पुलिस महकमे से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस पार्टी का आयोजन सामान्य नहीं था, बल्कि इसके पीछे प्रभाव और रसूख का खेल भी छिपा हुआ है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, रशियन डांसरों का पूरा पैकेज अपराधियों में ‘टकला’ नाम से पहचाने जाने वाले एक चर्चित IPL सट्टेबाज ने उपलब्ध कराया था। बताया जा रहा है कि यही व्यक्ति इस तरह की हाई-प्रोफाइल पार्टियों के जरिए नेताओं और प्रभावशाली लोगों से नजदीकियां बढ़ाने में जुटा हुआ है।
सूत्र बताते हैं कि पार्टी के आयोजन और तमाम व्यवस्थाओं का खर्च शहर के एक नामचीन शराब कारोबारी ने उठाया था। रशियन डांस से लेकर मेहमाननवाजी तक, पूरी पार्टी को भव्य रूप देने के लिए मोटी रकम खर्च की गई। यही वजह है कि यह आयोजन अब सामान्य पार्टी न रहकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
बताया जा रहा है कि ‘टकला’ पहले IPL का बड़ा बुकी रह चुका है और वर्तमान में दिल्ली से रशियन एस्कॉर्ट से जुड़ा नेटवर्क संचालित कर रहा है। इसी नेटवर्क के दम पर उसने मुरादाबाद के कुछ विधायकों और सत्ताधारी दल के नेताओं से करीबी संबंध बना लिए हैं। स्थानीय लोगों और सूत्रों के अनुसार, कई नेता उसके घर आते-जाते भी देखे गए हैं।
इस सट्टेबाज पर पहले भी एक महिला से बदसलूकी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। हालांकि, उस समय सत्ता पक्ष के एक विधायक के हस्तक्षेप से वह जेल जाने से बच गया था। यह मामला एक बार फिर ताजा वीडियो के साथ उछलने लगा है, जिससे राजनीतिक संरक्षण के आरोप और गहरे हो गए हैं।
सूत्रों का कहना है कि ‘टकला’ को अक्सर मुरादाबाद के एक पीपीएस स्तर के पुलिस अधिकारी की कार में साथ बैठकर आते-जाते देखा गया है। इतना ही नहीं, उस अधिकारी की कोठी पर भी उसका आना-जाना आम बताया जा रहा है। इस संबंध ने प्रशासनिक निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
पिछले दिनों साइड पोस्टिंग में चल रहे एक अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी ने अपने बंगले पर इस सट्टेबाज की पिटाई कर दी थी। पूरा विवाद शराब के नशे में हुआ बताया जा रहा है। नए साल से दो दिन पहले ‘टकला’ अपने दो दोस्तों के साथ उस अधिकारी की कोठी पर शराब पार्टी करने पहुंचा था।
इस पार्टी में सत्ता की सहयोगी पार्टी का एक जिला स्तर का नेता भी मौजूद था। पुलिस अधिकारी और उस नेता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने लात-घूंसों से नेता और उसके साथियों की पिटाई कर दी।
इस पूरी घटना का वीडियो नेताजी के करीबी एक यूट्यूबर ने शूट कर लिया और बाद में स्टेटस पर डालकर वायरल कर दिया। वीडियो के सामने आने के बाद न सिर्फ पार्टी बल्कि नेताओं, सट्टेबाज और पुलिस अधिकारियों के आपसी रिश्तों पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
