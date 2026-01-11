11 जनवरी 2026,

मुरादाबाद

हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला तालिब अरेस्ट, सोशल मीडिया पर मच गया था हड़कंप

Moradabad News: मुरादाबाद में पुलिस ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले तालिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से पोस्ट का साक्ष्य मोबाइल भी जब्त किया गया है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 11, 2026

Talib arrested posting objectionable content Hindu deities moradabad

हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला तालिब अरेस्ट..

Moradabad News Today: यूपी के मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा मामला सामने आया, जब सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने की सूचना मिली। प्रभारी निरीक्षक मैनाठेर कोतवाली, किरण पाल सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी तालिब अली पुत्र छुन्नन, निवासी अलीनगर, थाना सोनकपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

तहरीर के आधार पर कार्रवाई

मामले की शुरुआत 9 जनवरी को राहुल चौधरी निवासी नसीरपुर, थाना मैनाठेर द्वारा दी गई तहरीर से हुई। तहरीर में बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर तालिब ने हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री अपलोड की थी। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी।

गिरफ्तारी और साक्ष्य

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी तालिब को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास मौजूद मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिया, जो सोशल मीडिया पोस्ट और आपत्तिजनक सामग्री का प्रमुख साक्ष्य माना जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि कानून का पूरा पालन करते हुए कार्रवाई की गई है और धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

स्थानीय समाज में प्रतिक्रियाएँ

स्थानीय नागरिकों ने मामले को लेकर राहत की सांस ली और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक संवेदनशील सामग्री साझा करने वालों को चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की अपमानजनक पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

11 Jan 2026 10:34 am

