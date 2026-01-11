11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मुरादाबाद

UP Crime: यूपी के इस जिले में मिला युवक का गला कटा शव, इलाके में दहशत; बेरहमी से की गई हत्या

UP Crime: मुरादाबाद के मूंढापांडे क्षेत्र में सड़क से कुछ दूरी पर करीब 30 वर्षीय युवक का गला कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते हुए शव की पहचान और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 11, 2026

up crime moradabad throat cut murder

UP Crime: यूपी के इस जिले में मिला युवक का गला कटा शव...

UP Crime News: यूपी के मुरादाबाद जिले के मूंढापांडे थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलागढ़ छपर्रा गांव के पास रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क से करीब 25 मीटर की दूरी पर एक युवक का गला कटा शव पड़ा मिला। सुबह-सुबह उधर से गुजर रहे राहगीरों की नजर जैसे ही शव पर पड़ी, इलाके में अफरातफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित किया।

धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि

पुलिस की शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि युवक की हत्या बेहद बेरहमी से की गई है। मृतक का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया प्रतीत हो रहा है। पुलिस के अनुसार युवक की उम्र करीब 30 वर्ष आंकी जा रही है। शव की स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और कर शव को यहां फेंका गया हो, हालांकि इस बिंदु पर जांच जारी है।

राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस

रविवार सुबह ग्रामीणों और राहगीरों द्वारा शव देखे जाने के बाद मूंढापांडे पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतक को किसी ने पहले देखा था या नहीं।

पहचान और जांच में जुटी पुलिस

मूंढापांडे इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने बताया कि फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के थानों को सूचना भेज दी गई है और गुमशुदगी के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटा रही है कि युवक कौन था और कहां का रहने वाला हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 12:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Crime: यूपी के इस जिले में मिला युवक का गला कटा शव, इलाके में दहशत; बेरहमी से की गई हत्या

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला तालिब अरेस्ट, सोशल मीडिया पर मच गया था हड़कंप

Talib arrested posting objectionable content Hindu deities moradabad
मुरादाबाद

SIR ड्यूटी के दबाव से टूटा परिवार: अखिलेश यादव ने पत्नी को दिया 2 लाख का चेक, बेटियों को नकद सहायता सौंपी

akhilesh yadav help moradabad blo family
मुरादाबाद

‘टैरिफ से नहीं डरेगा भारत’: मुरादाबाद में मंत्री कपिलदेव का एलान, EPCH कैश एंड कैरी सेंटर से मिलेगा निर्यात को नया बल

kapildev epch cash carry moradabad
मुरादाबाद

यूपी पर मौसम का ट्रिपल अटैक: 40 जिलों में घना कोहरा, 15 से ज्यादा जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

up weather alert rain fog hailstorm january 10
मुरादाबाद

गुस्सा और शराब का जहर: पत्नी ने खाना बनाने से मना किया तो पति बना कातिल; फावड़े से पत्नी की नृशंस हत्या

moradabad husband kills wife over food dispute
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.