UP Crime: यूपी के इस जिले में मिला युवक का गला कटा शव, इलाके में दहशत; बेरहमी से की गई हत्या

UP Crime: यूपी के इस जिले में मिला युवक का गला कटा शव...
UP Crime News: यूपी के मुरादाबाद जिले के मूंढापांडे थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलागढ़ छपर्रा गांव के पास रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क से करीब 25 मीटर की दूरी पर एक युवक का गला कटा शव पड़ा मिला। सुबह-सुबह उधर से गुजर रहे राहगीरों की नजर जैसे ही शव पर पड़ी, इलाके में अफरातफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित किया।
पुलिस की शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि युवक की हत्या बेहद बेरहमी से की गई है। मृतक का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया प्रतीत हो रहा है। पुलिस के अनुसार युवक की उम्र करीब 30 वर्ष आंकी जा रही है। शव की स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और कर शव को यहां फेंका गया हो, हालांकि इस बिंदु पर जांच जारी है।
रविवार सुबह ग्रामीणों और राहगीरों द्वारा शव देखे जाने के बाद मूंढापांडे पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतक को किसी ने पहले देखा था या नहीं।
मूंढापांडे इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने बताया कि फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के थानों को सूचना भेज दी गई है और गुमशुदगी के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटा रही है कि युवक कौन था और कहां का रहने वाला हो सकता है।
