UP Crime: यूपी के इस जिले में मिला युवक का गला कटा शव, इलाके में दहशत; बेरहमी से की गई हत्या

UP Crime News: यूपी के मुरादाबाद जिले के मूंढापांडे थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलागढ़ छपर्रा गांव के पास रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क से करीब 25 मीटर की दूरी पर एक युवक का गला कटा शव पड़ा मिला। सुबह-सुबह उधर से गुजर रहे राहगीरों की नजर जैसे ही शव पर पड़ी, इलाके में अफरातफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित किया।