मुरादाबाद

ऋषिकेश से गंगासागर तक रेल यात्रा, मुरादाबाद से चढ़ेंगे श्रद्धालु, पुरी-अयोध्या समेत 8 धामों के होंगे दिव्य दर्शन

Moradabad Railway News: आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन 18 से 27 फरवरी तक रिषिकेश से गंगासागर तक चलेगी, मुरादाबाद समेत पांच स्टेशनों से यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। 10 दिन में पुरी, अयोध्या, गया, कोणार्क, वाराणसी और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 20, 2026

bharat gaurav train moradabad rishikesh gangasagar

ऋषिकेश से गंगासागर तक रेल यात्रा..

Bharat Gaurav Train Rishikesh to Gangasagar: भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक बार फिर विशेष भारत गौरव ट्रेन लेकर आ रहा है, जो रिषिकेश से गंगासागर तक आस्था और संस्कृति की अनूठी यात्रा कराएगी।

यह पर्यटक ट्रेन 18 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक नौ रात और 10 दिन के विशेष टूर पर रवाना होगी, जिसमें मुरादाबाद रेल मंडल के यात्रियों को भी इस धार्मिक यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ट्रेन के जरिए उत्तर भारत से पूर्वी भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों तक संगठित और सुविधाजनक सफर कराया जाएगा।

मुरादाबाद मंडल के यात्रियों को सीधा लाभ

आईआरसीटीसी के अनुसार, यह भारत गौरव ट्रेन योगनगरी रिषिकेश रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेगी और रास्ते में हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के चढ़ने और उतरने की सुविधा दी जाएगी। मुरादाबाद मंडल के श्रद्धालु अब सीधे इस विशेष ट्रेन से देश के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक पहुंच सकेंगे, जिससे उन्हें अलग-अलग बुकिंग और यात्रा योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

10 दिन में कई तीर्थों का संगठित दर्शन

इस विशेष टूर के दौरान यात्रियों को गया, पुरी, कोणार्क, कोलकाता, गंगासागर, बैद्यनाथ धाम (जसीडीह), वाराणसी और अयोध्या जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। गया में विष्णुपद मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, गंगासागर का पवित्र संगम, जसीडीह में बैद्यनाथ धाम, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर, हनुमानगढ़ी तथा सरयू आरती के दर्शन इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहेंगे।

आरामदायक यात्रा के लिए पूरी व्यवस्था

आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकेंड एसी श्रेणियों में कुल 767 बर्थ उपलब्ध कराई हैं। पैकेज में ट्रेन यात्रा के साथ नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन शामिल है। स्थानीय भ्रमण के लिए एसी और नॉन-एसी बसों की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि श्रद्धालु आराम से सभी दर्शनीय स्थलों तक पहुंच सकें और बिना किसी असुविधा के यात्रा का आनंद ले सकें।

पैकेज दरें और भुगतान की सुविधा

आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा के मुताबिक, स्लीपर क्लास (इकोनॉमी श्रेणी) का पैकेज शुल्क 19,110 रुपये प्रति व्यक्ति तय किया गया है। वहीं, थर्ड एसी (स्टैंडर्ड श्रेणी) के लिए 31,720 रुपये और सेकेंड एसी (कंफर्ट श्रेणी) के लिए 41,980 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित है। यात्रियों को भुगतान के लिए एलटीसी और ईएमआई जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें।

Published on:

20 Jan 2026 02:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / ऋषिकेश से गंगासागर तक रेल यात्रा, मुरादाबाद से चढ़ेंगे श्रद्धालु, पुरी-अयोध्या समेत 8 धामों के होंगे दिव्य दर्शन

