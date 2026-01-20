ऋषिकेश से गंगासागर तक रेल यात्रा, मुरादाबाद से चढ़ेंगे श्रद्धालु, पुरी-अयोध्या समेत 8 धामों के होंगे दिव्य दर्शन

इस विशेष टूर के दौरान यात्रियों को गया, पुरी, कोणार्क, कोलकाता, गंगासागर, बैद्यनाथ धाम (जसीडीह), वाराणसी और अयोध्या जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। गया में विष्णुपद मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, गंगासागर का पवित्र संगम, जसीडीह में बैद्यनाथ धाम, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर, हनुमानगढ़ी तथा सरयू आरती के दर्शन इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहेंगे।