UP Rains: यूपी में मानसून का यू-टर्न, ठंडा-ठंडा कूल-कूल हो जाएगा मौसम, 32 जिलों में बारिश के आसार

UP Rains: उत्तर प्रदेश से मानसून अब धीरे-धीरे विदा होने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 2 अक्टूबर को ही मानसून आगे बढ़ गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी तीन-चार दिन मानसून रहने की संभावना है।

मुरादाबाद•Oct 06, 2024 / 03:38 pm• Mohd Danish

UP Rains: यूपी में मानसून का यू-टर्न।

UP Rains In 32 Districts of UP: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पलटी मार सकता है। इससे लोगों को उमस से राहत मिल सकती है। फिलहाल, प्रदेश में लोग कहीं उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं कुछ जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। वैसे तो, पश्चिमी यूपी से 2 अक्टूबर को ही मानसून आगे बढ़ गया था। पूर्वी यूपी में अभी तीन-चार दिन मानसून रहने की संभावना है। यह वजह है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले 4 दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।