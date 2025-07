मोहर्रम मेले में दो पक्षों के बीच झड़प, मारपीट में कई घायल, कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद

Clashes between two parties in Moharram fair: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी नगर में मोहर्रम के अवसर पर आयोजित मेले के दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी ने अचानक उग्र रूप ले लिया। काजीपुरा चौराहे के पास किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई।