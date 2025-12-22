बीच सड़क पति-पत्नी की हिंसक लड़ाई: मां को बचाने के लिए पिता के सामने गिड़गिड़ाती रही मासूम बच्ची, फिर भी नहीं रुका हाथ

बीच सड़क पति-पत्नी की हिंसक लड़ाई | Photo Video Grab
Domestic violence in UP Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बेहद विचलित कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति-पत्नी का घरेलू विवाद बीच सड़क पर हिंसा में बदल गया। सिविल लाइंस इलाके में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पति सार्वजनिक स्थान पर अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है, जबकि मौके पर उनकी छोटी बच्ची भी मौजूद है।
घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि दंपती की नन्ही बच्ची बार-बार अपने पिता को मां को पीटने से रोकने की कोशिश करती दिखाई देती है। बच्ची पिता के सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन उस व्यक्ति पर इसका कोई असर नहीं होता। वीडियो में दिखता है कि शख्स एक हाथ से बच्ची को पकड़े रहता है और दूसरे हाथ से महिला पर हमला करता है, जबकि महिला खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती रहती है।
बीच सड़क हो रही इस हिंसक घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग पहले तो हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद कुछ लोग हिम्मत जुटाकर बीच-बचाव के लिए आगे आते हैं। लोगों के हस्तक्षेप के बाद ही किसी तरह विवाद शांत होता है। इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।
हालांकि इस मामले में अभी तक पति या पत्नी की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है, फिर भी वीडियो के आधार पर तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है।
