बीच सड़क पति-पत्नी की हिंसक लड़ाई: मां को बचाने के लिए पिता के सामने गिड़गिड़ाती रही मासूम बच्ची, फिर भी नहीं रुका हाथ

Domestic violence in UP Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बेहद विचलित कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति-पत्नी का घरेलू विवाद बीच सड़क पर हिंसा में बदल गया। सिविल लाइंस इलाके में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पति सार्वजनिक स्थान पर अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है, जबकि मौके पर उनकी छोटी बच्ची भी मौजूद है।