मुरादाबाद

सऊदी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 40 बेरोजगार से लाखों की ठगी, इस तरह बनाया युवकों को अपना शिकार

Moradabad News: सऊदी में नौकरी दिलाने के नाम पर मुरादाबाद के तीनों आरोपियों ने 40 बेरोजगार युवकों से लाखों रुपये ठगे। फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र और धमकियों के बीच पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 22, 2025

saudi jobs fraud moradabad india

सऊदी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 40 बेरोजगार से लाखों की ठगी | AI Generated Image

Saudi jobs fraud Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र में सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 बेरोजगार युवकों से लाखों रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि मोहल्ला बहेड़ावाला, डिलारी क्षेत्र के गांव ढकिया और करनपुर निवासी तीन लोगों ने युवकों को विदेश में हाजियों की सेवा के लिए नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने युवकों को उच्च वेतन का लालच देकर अपने जाल में फंसाया।

फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र के जरिए बनाया शिकार

पीड़ित मोहम्मद शाहिद के अनुसार रामनगर खागूवाला निवासी अबरार हुसैन, रिजवान, दिलशाद, फरमान, हाशिम, शमी, नाजिम हुसैन और बिलाल समेत नौ युवकों को तैयार किया गया। आरोपियों ने अन्य गांवों के लोगों को भी इसी तरह विदेश भेजने का झांसा दिया। अप्रैल 2024 में प्रत्येक व्यक्ति से 45-45 हजार रुपये लिए गए। इसके बाद मेडिकल के नाम पर पांच-पांच हजार रुपये और लेकर उन्हें दिल्ली बुलाया गया, जहाँ उन्हें फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र थमा दिए गए।

रुपये लौटाने से किया इनकार

जब पीड़ितों ने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की, तो आरोपियों ने ना केवल राशि लौटाने से इनकार किया, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आरोपियों में से एक ने अपने हिस्से की रकम लौटाने का आश्वासन दिया। हालांकि अब तक किसी भी पीड़ित को उनका पैसा वापस नहीं मिला।

पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने कितने लोगों को झांसा दिया और कितनी राशि ठगी के जरिए ऐंठी गई। पुलिस ने कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रयास जारी हैं।

Published on:

22 Dec 2025 08:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सऊदी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 40 बेरोजगार से लाखों की ठगी, इस तरह बनाया युवकों को अपना शिकार

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

