सऊदी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 40 बेरोजगार से लाखों की ठगी, इस तरह बनाया युवकों को अपना शिकार

Saudi jobs fraud Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र में सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 बेरोजगार युवकों से लाखों रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि मोहल्ला बहेड़ावाला, डिलारी क्षेत्र के गांव ढकिया और करनपुर निवासी तीन लोगों ने युवकों को विदेश में हाजियों की सेवा के लिए नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने युवकों को उच्च वेतन का लालच देकर अपने जाल में फंसाया।