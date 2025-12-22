सऊदी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 40 बेरोजगार से लाखों की ठगी, इस तरह बनाया युवकों को अपना शिकार

सऊदी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 40 बेरोजगार से लाखों की ठगी | AI Generated Image
Saudi jobs fraud Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र में सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 बेरोजगार युवकों से लाखों रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि मोहल्ला बहेड़ावाला, डिलारी क्षेत्र के गांव ढकिया और करनपुर निवासी तीन लोगों ने युवकों को विदेश में हाजियों की सेवा के लिए नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने युवकों को उच्च वेतन का लालच देकर अपने जाल में फंसाया।
पीड़ित मोहम्मद शाहिद के अनुसार रामनगर खागूवाला निवासी अबरार हुसैन, रिजवान, दिलशाद, फरमान, हाशिम, शमी, नाजिम हुसैन और बिलाल समेत नौ युवकों को तैयार किया गया। आरोपियों ने अन्य गांवों के लोगों को भी इसी तरह विदेश भेजने का झांसा दिया। अप्रैल 2024 में प्रत्येक व्यक्ति से 45-45 हजार रुपये लिए गए। इसके बाद मेडिकल के नाम पर पांच-पांच हजार रुपये और लेकर उन्हें दिल्ली बुलाया गया, जहाँ उन्हें फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र थमा दिए गए।
जब पीड़ितों ने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की, तो आरोपियों ने ना केवल राशि लौटाने से इनकार किया, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आरोपियों में से एक ने अपने हिस्से की रकम लौटाने का आश्वासन दिया। हालांकि अब तक किसी भी पीड़ित को उनका पैसा वापस नहीं मिला।
पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने कितने लोगों को झांसा दिया और कितनी राशि ठगी के जरिए ऐंठी गई। पुलिस ने कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रयास जारी हैं।
