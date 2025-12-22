UP Weather: यूपी में कोहरे और ठंड का अलर्ट: 40 से ज्यादा जिलों में दृश्यता शून्य के करीब; मौसम विभाग का अलर्ट जारी

UP Weather: यूपी में कोहरे और ठंड का अलर्ट | Image Source - Pinterest
UP Weather News: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अब और सख्त होने वाला है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आमतौर पर कोहरा देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार यह मौसम पहले से ही पूरे प्रदेश में लगातार बना हुआ है। मुरादाबाद मंडल के कई जिलों में रविवार को दिनभर घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने जनजीवन पर गंभीर असर डाला। कई जिलों में स्कूल बंद किए गए और सड़क, रेल यातायात प्रभावित हुआ। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कोहरे और सर्द हवाओं का प्रभाव और बढ़ सकता है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और टुंडला में घने कोहरे के कारण दृश्यता 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और सुल्तानपुर जैसे जिलों में कोहरे का असर अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। घने कोहरे के कारण ट्रेनों की गति प्रभावित होने की संभावना है और सड़क यातायात में भी सावधानी बरतनी होगी।
आईएमडी ने पूरे प्रदेश में शीत दिवस और अत्यंत घना कोहरा का अलर्ट जारी किया है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, रायबरेली और आसपास के इलाकों में सुबह से अगले दिन तक दृश्यता शून्य के करीब रहने की संभावना है। लखनऊ में अगले दो दिन अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है।
सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाके कोहरे की चपेट में हैं। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, रायबरेली, जालौन और हमीरपुर में ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण शीत दिवस का प्रभाव महसूस किया जाएगा।
मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले 24 घंटों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। लोगों को सड़क पर सावधानी बरतने, आवश्यक न होने पर यात्रा न करने और स्कूल तथा ट्रेनों में होने वाली देरी के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आने और कोहरे में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।
