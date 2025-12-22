22 दिसंबर 2025,

सोमवार

मुरादाबाद

UP Weather: यूपी में कोहरे और ठंड का अलर्ट: 40 से ज्यादा जिलों में दृश्यता शून्य के करीब; मौसम विभाग का अलर्ट जारी

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर जारी है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 22, 2025

up weather heavy fog cold wave alert 2025

UP Weather: यूपी में कोहरे और ठंड का अलर्ट | Image Source - Pinterest

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अब और सख्त होने वाला है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आमतौर पर कोहरा देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार यह मौसम पहले से ही पूरे प्रदेश में लगातार बना हुआ है। मुरादाबाद मंडल के कई जिलों में रविवार को दिनभर घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने जनजीवन पर गंभीर असर डाला। कई जिलों में स्कूल बंद किए गए और सड़क, रेल यातायात प्रभावित हुआ। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कोहरे और सर्द हवाओं का प्रभाव और बढ़ सकता है।

पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश और कोहरा

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और टुंडला में घने कोहरे के कारण दृश्यता 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और सुल्तानपुर जैसे जिलों में कोहरे का असर अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। घने कोहरे के कारण ट्रेनों की गति प्रभावित होने की संभावना है और सड़क यातायात में भी सावधानी बरतनी होगी।

उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में रेड अलर्ट जारी

आईएमडी ने पूरे प्रदेश में शीत दिवस और अत्यंत घना कोहरा का अलर्ट जारी किया है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, रायबरेली और आसपास के इलाकों में सुबह से अगले दिन तक दृश्यता शून्य के करीब रहने की संभावना है। लखनऊ में अगले दो दिन अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है।

जनजीवन पर कोहरे और ठंड का असर

सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाके कोहरे की चपेट में हैं। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, रायबरेली, जालौन और हमीरपुर में ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण शीत दिवस का प्रभाव महसूस किया जाएगा।

मौसम विभाग की चेतावनी: सावधानी जरूरी

मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले 24 घंटों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। लोगों को सड़क पर सावधानी बरतने, आवश्यक न होने पर यात्रा न करने और स्कूल तथा ट्रेनों में होने वाली देरी के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आने और कोहरे में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

Published on:

22 Dec 2025 10:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Weather: यूपी में कोहरे और ठंड का अलर्ट: 40 से ज्यादा जिलों में दृश्यता शून्य के करीब; मौसम विभाग का अलर्ट जारी

