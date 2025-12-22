UP Weather: यूपी में कोहरे और ठंड का अलर्ट: 40 से ज्यादा जिलों में दृश्यता शून्य के करीब; मौसम विभाग का अलर्ट जारी

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अब और सख्त होने वाला है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आमतौर पर कोहरा देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार यह मौसम पहले से ही पूरे प्रदेश में लगातार बना हुआ है। मुरादाबाद मंडल के कई जिलों में रविवार को दिनभर घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने जनजीवन पर गंभीर असर डाला। कई जिलों में स्कूल बंद किए गए और सड़क, रेल यातायात प्रभावित हुआ। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कोहरे और सर्द हवाओं का प्रभाव और बढ़ सकता है।