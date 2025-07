UP Crime: 10 हजार की घूस लेते ही पकड़ा गया बिजली विभाग का बाबू, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मचा हड़कंप

Clerk caught taking bribe of 10 thousand rupees in UP: उत्तर प्रदेश के देहात विद्युत वितरण खंड द्वितीय कार्यालय में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एंटी करप्शन टीम ने एक लिपिक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी ब्रजेश सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुरादाबाद जिले के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।