Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

बेटियों को बनना होगा काली न कि बुर्का वाली- बोले धीरेंद्र शास्त्री; बयान से राजनीति और सोशल मीडिया पर मची हलचल

Dheerendra Shastri Padyatra: बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का तीसरा दिन रविवार को दिल्ली से हरियाणा होते हुए वृंदावन की ओर बढ़ा। यात्रा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी शामिल हुए और दोनों ने भजन गाए।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 09, 2025

dheerendra shastri aniruddhacharya sanatana ekta padyatra delhi vrindavan

बेटियों को बनना होगा काली न कि बुर्का वाली- बोले धीरेंद्र शास्त्री | Image Source - 'X' @bageshwardham

Dheerendra shastri aniruddhacharya sanatana ekta padyatra: बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा रविवार को तीसरे दिन हरियाणा से आगे बढ़ते हुए वृंदावन की दिशा में पहुंची। यात्रा के दौरान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी शामिल हुए। दोनों संतों ने साथ बैठकर भजन गाए, भगवा ध्वज थामा और भक्तों की भीड़ में माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया।

सड़क पर बैठकर पूड़ी-सब्जी का भोजन, भक्तों में उत्साह

धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य यात्रा के बीच सड़क पर ही पूड़ी और आलू की सब्जी खाकर लोगों में सादगी और संत परंपरा का संदेश देते दिखे। शास्त्री स्वयं संतों और सहयोगियों को भोजन परोसते नजर आए। भक्त भी इस दृश्य को देखकर भाव-विभोर हो उठे और कई लोगों ने इसे लोकव्यवहार का उदाहरण बताया।

युवक ने तोड़ा सुरक्षा घेरा, बाबा ने बढ़कर संभाली स्थिति

यात्रा के दौरान सुरक्षा घेरा अचानक तब टूट गया जब एक युवक तेज़ी से धीरेंद्र शास्त्री की ओर बढ़ने लगा। सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। बाद में शास्त्री ने स्वयं उसे बुलाया और बात की। युवक ने कहा कि वह उनका भक्त है, जिस पर धीरेंद्र शास्त्री ने उसे माफ करते हुए छोड़ देने का निर्देश दिया और भीड़ में शांति बनाए रखने की अपील की।

बागेश्वर बाबा के बयान से राजनीति और सोशल मीडिया पर हलचल

यात्रा के बीच धीरेंद्र शास्त्री ने सेना को सहयोग, राष्ट्रवाद और हिंदू समाज की एकता पर जोर देते हुए कई बयान दिए। उन्होंने कहा- “हिंदुओं भारतीय सेना को दान करो, ताकि ज्यादा गोला-बारूद आ सके और पाकिस्तान को उड़ाया जा सके। देश बचेगा तो भविष्य भी बचेगा।” उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा- “बच्चियों को लव जिहाद से बचाओ… बच्ची तू काली बन, लेकिन बुर्का वाली मत बन।” उनके इन बयानों पर सोशल मीडिया और राजनीति में चर्चा तेज हो गई है।

धवन, खली और कई हस्तियों की उपस्थिति से यात्रा बनी खास

शनिवार को यात्रा में पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और कल्कि पीठाधीश्वर भी जुड़े। धीरेंद्र शास्त्री को जमीन पर बैठकर धवन से सहज बातचीत करते हुए देखा गया। बाद में WWE रेसलर ‘द ग्रेट खली’ भी यात्रा में शामिल हुए और शास्त्री के साथ पैदल चले। शास्त्री ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य जाति आधारित अहंकार खत्म कर समाज को एक धागे में बांधना है। यह यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी।

रावण की ड्रेस में पहुंचे युवक ने खींचा ध्यान

यात्रा के दौरान एक युवक रावण की पोशाक पहनकर पहुंचा। धीरेंद्र शास्त्री ने उसे मंच के पास बुलाकर हंसते हुए कहा- “आओ दशानन, क्या हाल है?” युवक ने जवाब दिया- “महाराज, आपकी कृपा है। यह रावण भगवान राम की शरण में है।” इस पर शास्त्री बोले- “ये भगवान राम बोल रहा है। इसे मारा नहीं जाएगा। हिंदुओं, देख लो… दस मुख वाला भी साथ आ गया है। अब तुम भी एकजुट हो जाओ। देश और सेना का सम्मान करो।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 12:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बेटियों को बनना होगा काली न कि बुर्का वाली- बोले धीरेंद्र शास्त्री; बयान से राजनीति और सोशल मीडिया पर मची हलचल

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ–दिल्ली हाईवे पर अफरा-तफरी! दो ट्रकों की जोरदार टक्कर, संभल कट के पास घंटों जाम में फंसे वाहन

lucknow delhi highway truck accident car crash sambhal cut jam
मुरादाबाद

UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम, तीन दिन में बढ़ जाएगी कंपकंपी! उत्तर-पश्चिमी हवाओं से रातें होंगी सर्द

मुरादाबाद

वंदे मातरम् विवाद! मुरादाबाद में पूर्व सांसद ST हसन का बयान- मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है, जमीन की नहीं

st hasan vande mataram controversy moradabad muslim worship statement
मुरादाबाद

नमाज के बाद खूनी संघर्ष! दो पक्षों की भिड़ंत, लाठी-डंडों और पथराव से दहला गांव; 12 लोग गंभीर रूप से घायल

moradabad taharpur namaz clash two groups 12 injured stone pelting
मुरादाबाद

ईरानी महिला ने खोला राज, बोली, मेरी सास के पास मेरे प्राइवेट फोटो-वीडियो, कर रही ब्लैकमेल

moradabad irani bahu faja blackmail accusations
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.