बेटियों को बनना होगा काली न कि बुर्का वाली- बोले धीरेंद्र शास्त्री; बयान से राजनीति और सोशल मीडिया पर मची हलचल

यात्रा के बीच धीरेंद्र शास्त्री ने सेना को सहयोग, राष्ट्रवाद और हिंदू समाज की एकता पर जोर देते हुए कई बयान दिए। उन्होंने कहा- “हिंदुओं भारतीय सेना को दान करो, ताकि ज्यादा गोला-बारूद आ सके और पाकिस्तान को उड़ाया जा सके। देश बचेगा तो भविष्य भी बचेगा।” उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा- “बच्चियों को लव जिहाद से बचाओ… बच्ची तू काली बन, लेकिन बुर्का वाली मत बन।” उनके इन बयानों पर सोशल मीडिया और राजनीति में चर्चा तेज हो गई है।