Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

हैवानियत की हदें पार, पिता ने 10 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, पहले भी दो बार की थी घिनौनी हरकत

Moradabad Crime: यूपी के मुरादाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक नशेड़ी पिता ने अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 06, 2025

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 10 साल की मासूम बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस दरिंदगी ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता ने नशे की हालत में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। यह चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है कि यह पहली बार नहीं था, जब आरोपी ने अपनी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत की। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके पिता पहले भी दो बार इस तरह की घिनौनी हरकतें कर चुके थे।

पत्नी के जाने के बाद बनाया निशाना

यह भयावह घटना मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र की है। आरोपी पिता पेशे से राजमिस्त्री है और शराब का आदी है। उसकी इस लत के कारण वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर पत्नी लगभग एक साल से उससे अलग रह रही थी। पत्नी के चले जाने के बाद बच्ची और उसका भाई पिता के साथ रहते थे। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे, जब बच्ची का भाई बाढ़ का पानी देखने गया था, आरोपी ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी मासूम बेटी को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

भाई की सूझबूझ से सामने आई दरिंदगी

जब बच्ची का भाई घर लौटा, तो उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। शक होने पर उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही आरोपी ने दरवाजा खोला, बच्ची तुरंत अपने भाई से लिपटकर रोने लगी। रोते हुए उसने अपने पिता की करतूत के बारे में बताया। यह सुनकर भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पिता को भागने से रोका और यूपी 112 पर पुलिस को जानकारी दी, साथ ही अपनी मां को भी इस घटना के बारे में बताया।

पुलिस ने तत्परता से की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि उसका पिता उसे जान से मारने की धमकी देता था, जिसके डर से उसने पहले हुई दो घटनाओं के बारे में किसी को नहीं बताया था। शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 11:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / हैवानियत की हदें पार, पिता ने 10 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, पहले भी दो बार की थी घिनौनी हरकत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट