हैवानियत की हदें पार, पिता ने 10 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, पहले भी दो बार की थी घिनौनी हरकत

पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि उसका पिता उसे जान से मारने की धमकी देता था, जिसके डर से उसने पहले हुई दो घटनाओं के बारे में किसी को नहीं बताया था। शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।