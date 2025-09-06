हैवानियत की हदें पार, पिता ने 10 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, पहले भी दो बार की थी घिनौनी हरकत

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 10 साल की मासूम बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस दरिंदगी ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता ने नशे की हालत में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। यह चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है कि यह पहली बार नहीं था, जब आरोपी ने अपनी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत की। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके पिता पहले भी दो बार इस तरह की घिनौनी हरकतें कर चुके थे।
यह भयावह घटना मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र की है। आरोपी पिता पेशे से राजमिस्त्री है और शराब का आदी है। उसकी इस लत के कारण वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर पत्नी लगभग एक साल से उससे अलग रह रही थी। पत्नी के चले जाने के बाद बच्ची और उसका भाई पिता के साथ रहते थे। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे, जब बच्ची का भाई बाढ़ का पानी देखने गया था, आरोपी ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी मासूम बेटी को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
जब बच्ची का भाई घर लौटा, तो उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। शक होने पर उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही आरोपी ने दरवाजा खोला, बच्ची तुरंत अपने भाई से लिपटकर रोने लगी। रोते हुए उसने अपने पिता की करतूत के बारे में बताया। यह सुनकर भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पिता को भागने से रोका और यूपी 112 पर पुलिस को जानकारी दी, साथ ही अपनी मां को भी इस घटना के बारे में बताया।
पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि उसका पिता उसे जान से मारने की धमकी देता था, जिसके डर से उसने पहले हुई दो घटनाओं के बारे में किसी को नहीं बताया था। शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।