Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

लखनऊ–दिल्ली हाईवे पर अफरा-तफरी! दो ट्रकों की जोरदार टक्कर, संभल कट के पास घंटों जाम में फंसे वाहन

Moradabad Accident: लखनऊ–दिल्ली हाईवे के संभल कट के पास दो ट्रकों की जोरदार टक्कर के बाद पीछे से आ रही कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

less than 1 minute read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 09, 2025

lucknow delhi highway truck accident car crash sambhal cut jam

लखनऊ–दिल्ली हाईवे पर अफरा-तफरी! AI Generated Image

Lucknow delhi highway truck accident Moradabad: लखनऊ–दिल्ली नेशनल हाईवे पर शनिवार रात बड़ा हादसा हो गया। संभल कट के पास दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर के बाद पीछे से आ रही एक कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी और देखते ही देखते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हादसे ने राहगीरों को परेशानी में डाल दिया और कई लोग देर तक जाम में फंसे रहे।

ढाबे से निकलते ही सामने आया तेज रफ्तार ट्रक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक चालक ढाबे पर खाना खाने के बाद अपने वाहन को हाईवे पर ले जा रहा था। जैसे ही ट्रक मुख्य मार्ग पर चढ़ा, तभी रामपुर की दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा दूसरा ट्रक उससे जा भिड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। इसी दौरान पीछे से आ रही कार भी अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई।

जाम में फंसे वाहन, पुलिस ने तुरंत संभाला मोर्चा

दुर्घटना के बाद हाईवे पर भीषण जाम लग गया। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें दिखने लगीं। सूचना मिलते ही मैनाठेर पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे को जल्द से जल्द खाली कराने की कोशिश शुरू की। पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कराया और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। जिससे हाईवे पर यातायात सामान्य हो सका।

ट्रक चालक को आई मामूली चोट

हादसे में गाजियाबाद निवासी ट्रक चालक राजीव को हाथ और कंधे में हल्की चोटें आईं। पुलिस टीम ने उसे मौके पर प्राथमिक इलाज दिलाया। गनीमत रही कि टक्कर भीषण होने के बावजूद कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। पुलिस अब दुर्घटना की विस्तृत जांच कर रही है कि कहीं लापरवाही या तेज रफ्तार वजह तो नहीं बनी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 11:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / लखनऊ–दिल्ली हाईवे पर अफरा-तफरी! दो ट्रकों की जोरदार टक्कर, संभल कट के पास घंटों जाम में फंसे वाहन

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेटियों को बनना होगा काली न कि बुर्का वाली- बोले धीरेंद्र शास्त्री; बयान से राजनीति और सोशल मीडिया पर मची हलचल

dheerendra shastri aniruddhacharya sanatana ekta padyatra delhi vrindavan
मुरादाबाद

UP Weather: यूपी में बदल रहा मौसम, तीन दिन में बढ़ जाएगी कंपकंपी! उत्तर-पश्चिमी हवाओं से रातें होंगी सर्द

मुरादाबाद

वंदे मातरम् विवाद! मुरादाबाद में पूर्व सांसद ST हसन का बयान- मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है, जमीन की नहीं

st hasan vande mataram controversy moradabad muslim worship statement
मुरादाबाद

नमाज के बाद खूनी संघर्ष! दो पक्षों की भिड़ंत, लाठी-डंडों और पथराव से दहला गांव; 12 लोग गंभीर रूप से घायल

moradabad taharpur namaz clash two groups 12 injured stone pelting
मुरादाबाद

ईरानी महिला ने खोला राज, बोली, मेरी सास के पास मेरे प्राइवेट फोटो-वीडियो, कर रही ब्लैकमेल

moradabad irani bahu faja blackmail accusations
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.