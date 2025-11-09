लखनऊ–दिल्ली हाईवे पर अफरा-तफरी! दो ट्रकों की जोरदार टक्कर, संभल कट के पास घंटों जाम में फंसे वाहन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक चालक ढाबे पर खाना खाने के बाद अपने वाहन को हाईवे पर ले जा रहा था। जैसे ही ट्रक मुख्य मार्ग पर चढ़ा, तभी रामपुर की दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा दूसरा ट्रक उससे जा भिड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। इसी दौरान पीछे से आ रही कार भी अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई।