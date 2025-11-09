लखनऊ–दिल्ली हाईवे पर अफरा-तफरी! दो ट्रकों की जोरदार टक्कर, संभल कट के पास घंटों जाम में फंसे वाहन

लखनऊ–दिल्ली हाईवे पर अफरा-तफरी! AI Generated Image
Lucknow delhi highway truck accident Moradabad: लखनऊ–दिल्ली नेशनल हाईवे पर शनिवार रात बड़ा हादसा हो गया। संभल कट के पास दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर के बाद पीछे से आ रही एक कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी और देखते ही देखते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हादसे ने राहगीरों को परेशानी में डाल दिया और कई लोग देर तक जाम में फंसे रहे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक चालक ढाबे पर खाना खाने के बाद अपने वाहन को हाईवे पर ले जा रहा था। जैसे ही ट्रक मुख्य मार्ग पर चढ़ा, तभी रामपुर की दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा दूसरा ट्रक उससे जा भिड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। इसी दौरान पीछे से आ रही कार भी अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई।
दुर्घटना के बाद हाईवे पर भीषण जाम लग गया। कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें दिखने लगीं। सूचना मिलते ही मैनाठेर पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे को जल्द से जल्द खाली कराने की कोशिश शुरू की। पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कराया और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। जिससे हाईवे पर यातायात सामान्य हो सका।
हादसे में गाजियाबाद निवासी ट्रक चालक राजीव को हाथ और कंधे में हल्की चोटें आईं। पुलिस टीम ने उसे मौके पर प्राथमिक इलाज दिलाया। गनीमत रही कि टक्कर भीषण होने के बावजूद कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। पुलिस अब दुर्घटना की विस्तृत जांच कर रही है कि कहीं लापरवाही या तेज रफ्तार वजह तो नहीं बनी।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग