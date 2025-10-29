मोंथा तूफान ने बदला यूपी का मिजाज! अगले 24 घंटों में गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम केंद्र अमौसी के अनुसार, अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई इलाकों में दोपहर तक लोगों को पंखे बंद करने पड़े, जबकि रात में कई जगह तेज बारिश हुई। अरब सागर से आई नमी और जेटस्ट्रीम की अनुकूल परिस्थितियों के चलते यह बदलाव देखने को मिला है।