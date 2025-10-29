मोंथा तूफान ने बदला यूपी का मिजाज! अगले 24 घंटों में गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट

अगले 24 घंटों में गरज-चमक और भारी बारिश की चेतावनी | Image Source - Pinterest
Montha cyclone up weather rain alert forecast: चक्रवाती तूफान मोंथा (Cyclone Mountha) का असर अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। मंगलवार को राज्य के कई हिस्सों में आसमान बादलों से ढका रहा और कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। लखनऊ, आगरा, इटावा, हरदोई, सीतापुर जैसे जिलों में दिनभर बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिन तक यूपी में रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है।
मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि आज यानी 29 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं, पश्चिमी यूपी में मौसम फिलहाल शुष्क रहने के आसार हैं। पूर्वी जिलों सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर और संत रविदास नगर में बादल गरजने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
30 और 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र, खासकर वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।
इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। वहीं, न्यूनतम तापमान अगले कुछ दिनों में 2 से 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान मोंथा मंगलवार शाम करीब 7 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। यह तूफान काकीनाडा के आसपास, मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच से गुजरा।
इस दौरान हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंची। बंगाल की खाड़ी में बने इस तूफान का असर अब धीरे-धीरे उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश के मौसम पर दिख रहा है।
राजधानी लखनऊ में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम केंद्र अमौसी के अनुसार, अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई इलाकों में दोपहर तक लोगों को पंखे बंद करने पड़े, जबकि रात में कई जगह तेज बारिश हुई। अरब सागर से आई नमी और जेटस्ट्रीम की अनुकूल परिस्थितियों के चलते यह बदलाव देखने को मिला है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अब यूपी में कुछ दिन ठंडी हवाओं के साथ मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। 29 अक्टूबर को जहां पश्चिमी यूपी शुष्क रहेगा, वहीं पूर्वी यूपी में आज भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। 30 अक्टूबर से मोंथा तूफान के अवशेषों का असर उत्तर प्रदेश तक पहुंचने से तापमान में फिर गिरावट आने की संभावना है।
