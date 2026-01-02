मुरादाबाद में सर्द हवाओं का कहर: गिरते तापमान ने बढ़ाई ठिठुरन, जनजीवन पर सीधा असर

Moradabad Cold Wave: मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में तेज सर्द हवाओं के चलते ठंड का प्रकोप अचानक बढ़ गया है। सुबह से ही चल रही बर्फीली हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। तापमान में आई गिरावट के कारण खुले स्थानों पर ठहरना मुश्किल हो गया है और सामान्य जनजीवन पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। लोग गर्म कपड़ों के बावजूद ठंड से राहत महसूस नहीं कर पा रहे हैं।