मुरादाबाद में सर्द हवाओं का कहर: गिरते तापमान ने बढ़ाई ठिठुरन, जनजीवन पर सीधा असर

उत्तर भारत में सर्दी का कहर
Moradabad Cold Wave: मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में तेज सर्द हवाओं के चलते ठंड का प्रकोप अचानक बढ़ गया है। सुबह से ही चल रही बर्फीली हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। तापमान में आई गिरावट के कारण खुले स्थानों पर ठहरना मुश्किल हो गया है और सामान्य जनजीवन पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। लोग गर्म कपड़ों के बावजूद ठंड से राहत महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
कड़ाके की ठंड का असर खासतौर पर सुबह और शाम के समय अधिक देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों और सड़कों पर आम दिनों की तुलना में भीड़ कम नजर आ रही है। ठंड के कारण दिहाड़ी मजदूरों, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों, चौराहों और मोहल्लों में लोग अलाव के पास जुटते दिखाई दे रहे हैं। सुबह के समय मजदूर, रिक्शा चालक और राहगीर अलाव तापते नजर आ रहे हैं। नगर क्षेत्र में कई जगह स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश की जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार दिन के समय आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। दिन में धूप निकलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन तेज सर्द हवाओं के चलते ठंड का असर कम होने के आसार नहीं हैं। कोहरे की वजह से दृश्यता भी प्रभावित हो रही है, जिससे वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगातार पड़ रही ठंड और कोहरे के कारण रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड का यह सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।
