आधी रात, बंद कमरे में बॉयफ्रेंड के साथ बहन… भाईयों को लगी भनक, फावड़े से कर दिया कत्ल

Moradabad Crime News: यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां आधी रात को भाईयों ने अपनी बहन को बंद कमरे में पकड़ लिया, जिसके उनका कत्ल कर दिया और नदी के पास दोनों की लाशों को नदी के पास गड्ढा खोदकर दफना दिया। इस केस के बाद एक बार फिर ऑनर किलिंग की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में अलग-अलग समुदायों से जुड़े युवक अरमान और युवती काजल के प्रेम संबंधों के कारण परिवार ने दोनों की कथित तौर पर हत्या कर दी। वारदात के तीन दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।