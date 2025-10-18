Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद में धनतेरस की रौनक, सराफा और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल तक धूम, ग्राहकों में दिखा उत्साह

Moradabad News: धनतेरस के अवसर पर मुरादाबाद के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही। सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और बर्तन के बाजार में रौनक रही। इस बार व्यापारियों को 750 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार की उम्मीद है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 18, 2025

moradabad dhanteras market shopping boom 2025

मुरादाबाद में धनतेरस की रौनक | AI Generated Image

Dhanteras market shopping boom in Moradabad: धनतेरस के अवसर पर मुरादाबाद के बाजारों में शनिवार सुबह से ही खरीदारी का जोर देखने को मिला। गंज, टाउनहॉल, जीएमडी रोड, अमरोहा गेट, मंडी चौक, बुध बाजार, लाइनपार, नवीन नगर, हरथला और मझोला जैसे प्रमुख बाजार ग्राहकों से गुलजार रहे। व्यापारियों का कहना है कि इस बार बाजार में 750 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार की संभावना है। शहर की गलियों में अस्थायी स्टॉल और सजावटी रोशनी से पूरे बाजारों में उत्सव का माहौल छाया रहा।

सराफा बाजार में चांदी और सोने की रौनक

सराफा बाजार में चांदी और सोने के गहनों की मांग में जबरदस्त इजाफा देखा गया। मंडी चौक सराफा कमेटी के कोषाध्यक्ष उपेंद्र अग्रवाल के अनुसार, लोग धनतेरस पर शुभ खरीदारी के लिए दस, बीस और पचास ग्राम के चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं। इसके अलावा सोने के सिक्के और मूर्तियों की भी मांग बढ़ी है। सराफा बाजार में प्रतिदिन 15 से 16 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है। व्यापारियों का मानना है कि दिवाली और शादी के सीजन तक बाजार की रौनक जारी रहेगी।

मोबाइल, टीवी, फ्रिज और गाड़ियों की बढ़ी बिक्री

त्योहार के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल बाजारों में बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया। मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, माइक्रोओवर, मिक्सी और ग्राइंडर के कॉम्बो पैक ग्राहकों को खूब भा रहे हैं। वहीं, ऑटोमोबाइल शोरूमों में नई गाड़ियों की बुकिंग में तेजी देखने को मिली। डीलर और शोरूम तैयार हैं कि धनतेरस पर खरीदी गई नई गाड़ियों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।

मिठाई, ग्रोसरी और कपड़ा कारोबार में उत्साह

व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव सुप्रीत खन्ना ने बताया कि दिवाली के मौसम में मिठाई, सूखे मेवे और ग्रोसरी के सामानों का कारोबार लगभग 80 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। कपड़ा व्यापारी सुरजीत सिंह डोडा ने कहा कि कपड़े की बिक्री मध्यम स्तर पर है, लेकिन त्योहार के कारण उत्साह बढ़ा है। वहीं, बर्तन व्यापारियों का अनुमान है कि इस बार 90 से 110 करोड़ रुपये तक का कारोबार होने की संभावना है।

स्वदेशी उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता

व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता ने बताया कि इस बार ग्राहक स्वदेशी उत्पादों की ओर अधिक आकर्षित हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया ताकि ग्राहक खरीदारी का आनंद उठा सकें। स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, माइक्रोओवर, मिक्सी और कॉफी मेकर के कॉम्बो पैक सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।

धनतेरस पर शुभ खरीदारी की परंपरा

धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस बार दिवाली पर भी दो साल बाद बाजार में ग्राहकों की रौनक देखने को मिली। गणेश-लक्ष्मी, लड्डू गोपाल, दीपक, स्वास्तिक, कलश, फैंसी पायल, सिंहासन, ज्वैलरी बॉक्स और अखंड ज्योति जैसी चीजों की खरीदारी में भी तेजी रही। सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अन्य बाजारों में दिवाली तक लगभग साढ़े सात सौ करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है।

मुरादाबाद में धनतेरस की रौनक, सराफा और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल तक धूम, ग्राहकों में दिखा उत्साह

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

