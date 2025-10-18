मुरादाबाद में धनतेरस की रौनक, सराफा और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल तक धूम, ग्राहकों में दिखा उत्साह

सराफा बाजार में चांदी और सोने के गहनों की मांग में जबरदस्त इजाफा देखा गया। मंडी चौक सराफा कमेटी के कोषाध्यक्ष उपेंद्र अग्रवाल के अनुसार, लोग धनतेरस पर शुभ खरीदारी के लिए दस, बीस और पचास ग्राम के चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं। इसके अलावा सोने के सिक्के और मूर्तियों की भी मांग बढ़ी है। सराफा बाजार में प्रतिदिन 15 से 16 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है। व्यापारियों का मानना है कि दिवाली और शादी के सीजन तक बाजार की रौनक जारी रहेगी।