दिल दहला देने वाली वारदात: 4 साल की मासूम को नोच-नोचकर खा गए आवारा कुत्ते, गांव में दहशत का माहौल

Dog attack child tragedy Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव में सोमवार शाम दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया।
गांव निवासी सर्राफ नौशाद की चार वर्षीय बेटी नुरसद घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया। अन्य बच्चे तो किसी तरह भाग निकले, लेकिन मासूम नुरसद डर के मारे वहीं फंस गई। कुछ ही पलों में कुत्तों ने उसे दबोच लिया और घसीटते हुए घर से कुछ दूरी पर स्थित तालाब की ओर ले गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब आधा दर्जन कुत्ते बच्ची के शरीर को नोचते रहे। नुरसद की हल्की-सी आवाज कुत्तों के शोर में दब गई। कुत्ते उसे तालाब के पास ले जाकर बार-बार हमला करते रहे, जिससे उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए।
रात करीब आठ बजे तक जब नुरसद घर नहीं लौटी तो परिजन उसे खोजते हुए तालाब पहुंचे। वहां का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। कुत्ते बच्ची के शरीर को नोच रहे थे। ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक मासूम दम तोड़ चुकी थी। परिजनों का कहना है कि बच्ची का एक पैर कुत्ते खा चुके थे और शरीर पर कई गंभीर घाव थे।
घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। तालाब के आसपास का पानी खून से लाल दिखाई दे रहा था। गांव में मातम के साथ-साथ प्रशासन के प्रति आक्रोश भी नजर आया। लोगों ने आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर तुरंत कार्रवाई की मांग की।
नौशाद के परिवार में एक बेटा और तीन बेटियां हैं, जिनमें नुरसद सबसे छोटी थी। घटना के बाद परिवार सदमे में है। ग्रामीणों ने कहा कि पहले भी गांव में आवारा कुत्तों की शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
मुरादाबाद
