दिल दहला देने वाली वारदात: 4 साल की मासूम को नोच-नोचकर खा गए आवारा कुत्ते, गांव में दहशत का माहौल

रात करीब आठ बजे तक जब नुरसद घर नहीं लौटी तो परिजन उसे खोजते हुए तालाब पहुंचे। वहां का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। कुत्ते बच्ची के शरीर को नोच रहे थे। ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक मासूम दम तोड़ चुकी थी। परिजनों का कहना है कि बच्ची का एक पैर कुत्ते खा चुके थे और शरीर पर कई गंभीर घाव थे।