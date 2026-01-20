20 जनवरी 2026,

मंगलवार

मुरादाबाद

दिल दहला देने वाली वारदात: 4 साल की मासूम को नोच-नोचकर खा गए आवारा कुत्ते, गांव में दहशत का माहौल

Moradabad News: मुरादाबाद के डिलारी क्षेत्र के काजीपुरा गांव में चार वर्षीय मासूम नुरसद को आवारा कुत्तों के झुंड ने घेरकर तालाब तक घसीट लिया और नोच-नोचकर मार डाला।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 20, 2026

moradabad dog attack child tragedy

दिल दहला देने वाली वारदात | Image - Pinterest

Dog attack child tragedy Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव में सोमवार शाम दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया।

गांव निवासी सर्राफ नौशाद की चार वर्षीय बेटी नुरसद घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया। अन्य बच्चे तो किसी तरह भाग निकले, लेकिन मासूम नुरसद डर के मारे वहीं फंस गई। कुछ ही पलों में कुत्तों ने उसे दबोच लिया और घसीटते हुए घर से कुछ दूरी पर स्थित तालाब की ओर ले गए।

चीखें भौंकने की आवाज में दब गईं

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब आधा दर्जन कुत्ते बच्ची के शरीर को नोचते रहे। नुरसद की हल्की-सी आवाज कुत्तों के शोर में दब गई। कुत्ते उसे तालाब के पास ले जाकर बार-बार हमला करते रहे, जिससे उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए।

एक पैर कुत्ते खा चुके थे

रात करीब आठ बजे तक जब नुरसद घर नहीं लौटी तो परिजन उसे खोजते हुए तालाब पहुंचे। वहां का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। कुत्ते बच्ची के शरीर को नोच रहे थे। ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक मासूम दम तोड़ चुकी थी। परिजनों का कहना है कि बच्ची का एक पैर कुत्ते खा चुके थे और शरीर पर कई गंभीर घाव थे।

गांव में दहशत का माहौल

घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। तालाब के आसपास का पानी खून से लाल दिखाई दे रहा था। गांव में मातम के साथ-साथ प्रशासन के प्रति आक्रोश भी नजर आया। लोगों ने आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर तुरंत कार्रवाई की मांग की।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

नौशाद के परिवार में एक बेटा और तीन बेटियां हैं, जिनमें नुरसद सबसे छोटी थी। घटना के बाद परिवार सदमे में है। ग्रामीणों ने कहा कि पहले भी गांव में आवारा कुत्तों की शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Published on:

20 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / दिल दहला देने वाली वारदात: 4 साल की मासूम को नोच-नोचकर खा गए आवारा कुत्ते, गांव में दहशत का माहौल

