500% ट्रंप टैरिफ से हिला मुरादाबाद का निर्यात कारोबार, अम्बिएंटे फ्रैंकफर्ट 2026 से जगी नई उम्मीद

मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (एमएचईए) के अध्यक्ष नवेद उर रहमान का कहना है कि अम्बिएंटे फ्रैंकफर्ट केवल एक व्यापारिक मेला नहीं, बल्कि मुरादाबाद की कारीगरी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रभावी मंच है। उन्होंने बताया कि इस मेले में भागीदारी से निर्यातकों को सीधे अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने का अवसर मिलता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले व्यापारिक संबंध बनते हैं।