500% ट्रंप टैरिफ से हिला मुरादाबाद का निर्यात कारोबार, अम्बिएंटे फ्रैंकफर्ट 2026 से जगी नई उम्मीद

500% ट्रंप टैरिफ से हिला मुरादाबाद का निर्यात कारोबार (Image - X/@realDonaldTrump)
Moradabad exporters ambiente frankfurt: ट्रंप टैरिफ की मार झेल रहे मुरादाबाद के निर्यातकों के लिए अब अम्बिएंटे फ्रैंकफर्ट 2026 उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित उपभोक्ता वस्तु मेले में इस बार मुरादाबाद के निर्यातकों की बड़े पैमाने पर भागीदारी रहने वाली है।
निर्यातक इसे अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रस्तुत करने और नए व्यापारिक रिश्ते बनाने का अहम अवसर मान रहे हैं। पीतल नगरी के हस्तशिल्प, होम डेकोर और मेटलवेयर उत्पादों को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद मुरादाबाद के निर्यातक गहरी चिंता में हैं। इससे पहले जब 50 प्रतिशत टैरिफ लागू हुआ था, तब ही निर्यात कारोबार में लगभग 60 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई थी।
अब 500 प्रतिशत टैरिफ से हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। निर्यातकों को डर है कि यदि अमेरिकी बाजार पूरी तरह बंद हुआ तो मुरादाबाद का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।
ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में अम्बिएंटे फ्रैंकफर्ट 2026 को निर्यातक एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। इस मेले में न केवल भारत के विभिन्न राज्यों बल्कि दुनिया भर के प्रमुख खरीदार और आयातक हिस्सा लेते हैं।
मुरादाबाद के निर्यातक मानते हैं कि यह मंच उन्हें अमेरिका पर निर्भरता कम करने और यूरोप सहित अन्य देशों में नए बाजार तलाशने में मदद करेगा। खासतौर पर हस्तशिल्प और होम डेकोर से जुड़े उत्पादों के लिए यह मेला बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (एमएचईए) के अध्यक्ष नवेद उर रहमान का कहना है कि अम्बिएंटे फ्रैंकफर्ट केवल एक व्यापारिक मेला नहीं, बल्कि मुरादाबाद की कारीगरी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रभावी मंच है। उन्होंने बताया कि इस मेले में भागीदारी से निर्यातकों को सीधे अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने का अवसर मिलता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले व्यापारिक संबंध बनते हैं।
नवेद उर रहमान के अनुसार, भारतीय हस्तशिल्प की मांग वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही है। मुरादाबाद के उत्पाद अपनी बेहतरीन गुणवत्ता, आधुनिक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के कारण अलग पहचान बना चुके हैं।
अम्बिएंटे फ्रैंकफर्ट 2026 में इन उत्पादों की प्रस्तुति से न केवल नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, बल्कि पीतल नगरी की कारीगरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत स्थान मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।
