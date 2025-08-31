Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

फोन पर बात करते करते खाली हो गया अकाउंट, गूगल पे हैक कर हजार रुपये गायब, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी डिलीट

Google pay hack: मुरादाबाद में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित युवक के गूगल पे अकाउंट से हैकरों ने 10 ट्रांजैक्शन में 99 हजार रुपये उड़ा दिए और कुछ ही देर बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी गायब हो गई।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 31, 2025

moradabad google pay hack 99000 rupees cyber fraud
फोन पर बात करते करते खाली हो गया अकाउंट | AI Generated Image

Google pay hack 99000 rupees cyber fraud: यूपी के मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे क्षेत्र में ऑनलाइन फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवक उस्मान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 22 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे वह अपने बड़े भाई से फोन पर बातचीत कर रहा था। बातचीत के दौरान ही उसके मोबाइल पर लगातार एसएमएस आने लगे, लेकिन उस वक्त उसने ध्यान नहीं दिया।

10 ट्रांजैक्शन में गायब हुए 99 हजार रुपये

फोन कॉल खत्म करने के बाद जब उस्मान ने मोबाइल चेक किया तो उसके होश उड़ गए। गूगल पे अकाउंट से 10 बार में कुल 99 हजार रुपये ट्रांसफर हो चुके थे। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद ही उसके मोबाइल से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इससे साफ है कि ठगों ने न केवल उसके खाते से रकम उड़ा ली, बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश भी की।

चाचा के पैसे लौटाने पड़े, बढ़ी आर्थिक परेशानी

उस्मान ने पुलिस को बताया कि खाते से उड़ाई गई रकम उसके चाचा की थी, जो उन्होंने उसे सुरक्षित रखने के लिए दी थी। रकम गायब होने की जानकारी मिलते ही उसे अपने चाचा को पैसे निजी तौर पर लौटाने पड़े। इस घटना ने पीड़ित को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से भारी नुकसान पहुंचाया है।

पुलिस और साइबर सेल की जांच शुरू

मामले की शिकायत मूंढापांडे थाना पुलिस और साइबर सेल से की गई है। थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही, साइबर सेल की मदद से पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि अपराधियों को जल्द पकड़ा जा सके।

Published on:

31 Aug 2025 06:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / फोन पर बात करते करते खाली हो गया अकाउंट, गूगल पे हैक कर हजार रुपये गायब, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी डिलीट

