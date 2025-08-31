फोन पर बात करते करते खाली हो गया अकाउंट, गूगल पे हैक कर हजार रुपये गायब, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी डिलीट

Google pay hack 99000 rupees cyber fraud: यूपी के मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे क्षेत्र में ऑनलाइन फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवक उस्मान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 22 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे वह अपने बड़े भाई से फोन पर बातचीत कर रहा था। बातचीत के दौरान ही उसके मोबाइल पर लगातार एसएमएस आने लगे, लेकिन उस वक्त उसने ध्यान नहीं दिया।
फोन कॉल खत्म करने के बाद जब उस्मान ने मोबाइल चेक किया तो उसके होश उड़ गए। गूगल पे अकाउंट से 10 बार में कुल 99 हजार रुपये ट्रांसफर हो चुके थे। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद ही उसके मोबाइल से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इससे साफ है कि ठगों ने न केवल उसके खाते से रकम उड़ा ली, बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश भी की।
उस्मान ने पुलिस को बताया कि खाते से उड़ाई गई रकम उसके चाचा की थी, जो उन्होंने उसे सुरक्षित रखने के लिए दी थी। रकम गायब होने की जानकारी मिलते ही उसे अपने चाचा को पैसे निजी तौर पर लौटाने पड़े। इस घटना ने पीड़ित को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से भारी नुकसान पहुंचाया है।
मामले की शिकायत मूंढापांडे थाना पुलिस और साइबर सेल से की गई है। थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही, साइबर सेल की मदद से पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि अपराधियों को जल्द पकड़ा जा सके।