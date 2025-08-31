फोन पर बात करते करते खाली हो गया अकाउंट, गूगल पे हैक कर हजार रुपये गायब, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी डिलीट

फोन कॉल खत्म करने के बाद जब उस्मान ने मोबाइल चेक किया तो उसके होश उड़ गए। गूगल पे अकाउंट से 10 बार में कुल 99 हजार रुपये ट्रांसफर हो चुके थे। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद ही उसके मोबाइल से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इससे साफ है कि ठगों ने न केवल उसके खाते से रकम उड़ा ली, बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश भी की।