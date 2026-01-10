SIR ड्यूटी के दबाव से टूटा परिवार: अखिलेश यादव ने पत्नी को दिया 2 लाख का चेक, बेटियों को नकद सहायता सौंपी

Akhilesh Yadav help blo family Moradabad: एसआईआर ड्यूटी के अत्यधिक मानसिक दबाव में आत्महत्या करने वाले सर्वेश जाटव के परिजनों को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सहायता राशि सौंपी। इस दौरान मृतक की पत्नी को दो लाख रुपये का चेक दिया गया, जबकि उनकी चारों बेटियों को 11-11 हजार रुपये नकद सहायता प्रदान की गई।