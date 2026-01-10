SIR ड्यूटी के दबाव से टूटा परिवार: अखिलेश यादव ने पत्नी को दिया 2 लाख का चेक, बेटियों को नकद सहायता सौंपी

SIR ड्यूटी के दबाव से टूटा परिवार | Image Source - X/@samajwadiparty
Akhilesh Yadav help blo family Moradabad: एसआईआर ड्यूटी के अत्यधिक मानसिक दबाव में आत्महत्या करने वाले सर्वेश जाटव के परिजनों को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सहायता राशि सौंपी। इस दौरान मृतक की पत्नी को दो लाख रुपये का चेक दिया गया, जबकि उनकी चारों बेटियों को 11-11 हजार रुपये नकद सहायता प्रदान की गई।
शनिवार को लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने परिवार को भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और आगे भी हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
मुरादाबाद जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और कांठ विधायक कमाल अख्तर के नेतृत्व में पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंचा। परिजनों ने सपा मुखिया का आभार जताते हुए कहा कि इस कठिन समय में मिली सहायता से उन्हें कुछ संबल मिला है।
जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने बताया कि बीएलओ सर्वेश जाटव की आत्महत्या के मामले को समाजवादी पार्टी ने गंभीरता से लेते हुए संसद और विधानसभा सत्र में उठाया था, ताकि एसआईआर ड्यूटी से जुड़े दबाव और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा सकें।
परिवार के अनुसार सर्वेश जाटव को डर था कि यदि तय समय में एसआईआर का काम पूरा नहीं हुआ तो उन पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी मानसिक दबाव ने उन्हें यह खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।
परिजनों ने मांग की कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, दो करोड़ रुपये का मुआवजा मिले और उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने काम को लेकर दबाव बनाया था।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग