3 साल के मासूम पर झपटा तेंदुआ, मुरादाबाद में मौत के जबड़े से मासूम को खींच लाए माता-पिता

बच्चे की चीख सुनते ही माता-पिता के होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय हिम्मत दिखाई। पिता सुनील कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना तेंदुए से भिड़ गए और हाथ में मौजूद औजार से उसके मुंह पर वार किया। काफी संघर्ष के बाद उन्होंने अपने बच्चे को तेंदुए के जबड़े से छुड़ा लिया। इस दौरान मां विमलेश भी लगातार मदद करती रहीं। माता-पिता की इसी बहादुरी ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया।