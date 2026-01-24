मुरादाबाद में नाबालिग हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने का मामला, 5 मुस्लिम सहेलियों पर FIR, मचा हड़कंप

मुरादाबाद में नाबालिग हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने का मामला | Image Social Media
Minor burqa controversy case Moradabad: मुरादाबाद में पांच नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ एक हिंदू नाबालिग लड़की को बुर्का पहनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपित लड़कियों की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच बताई गई है।
यह घटना 12 दिसंबर 2025 की है, लेकिन मामला अब सामने आया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता के भाई दक्ष चौधरी की शिकायत पर शुक्रवार को केस दर्ज किया गया। यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो दोषियों को कम से कम 5 साल से लेकर 14 साल तक की कठोर सजा हो सकती है।
मुरादाबाद के एसपी (ग्रामीण) कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एंटी-कन्वर्जन कानून की धारा 3 में किसी भी व्यक्ति का गलत प्रस्तुतीकरण, दबाव, धोखाधड़ी, प्रलोभन या जबरदस्ती के जरिए धर्म परिवर्तन कराना अपराध है।
पीड़िता के भाई दक्ष चौधरी ने कहा कि उनकी बहन पिछले करीब दो महीनों से कुछ लड़कियों के संपर्क में थी और अक्सर उनके साथ बाहर जाती थी। उन्होंने बताया कि जिन लड़कियों ने उनकी बहन को बुर्का पहनाकर बाहर ले जाया गया, उनके इरादे सही नहीं लग रहे थे। इसलिए उन्होंने पुलिस से शिकायत की।
इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी लड़कियां और पीड़िता आपस में दोस्त हैं और सभी नाबालिग हैं। वे एक रेस्टोरेंट जा रही थीं, जो पीड़िता के भाई की दुकान के रास्ते में पड़ता है। भाई को भनक न लगे, इस डर से पीड़िता ने अपनी सहेलियों का बुर्का पहन लिया हो सकता है।
पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस घटना के पीछे लड़कियों की मंशा क्या थी और क्या इसमें कोई गलत इरादा शामिल था।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग