मुरादाबाद में नाबालिग हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने का मामला, 5 मुस्लिम सहेलियों पर FIR, मचा हड़कंप

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी लड़कियां और पीड़िता आपस में दोस्त हैं और सभी नाबालिग हैं। वे एक रेस्टोरेंट जा रही थीं, जो पीड़िता के भाई की दुकान के रास्ते में पड़ता है। भाई को भनक न लगे, इस डर से पीड़िता ने अपनी सहेलियों का बुर्का पहन लिया हो सकता है।