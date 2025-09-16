जहर, मौत और कब्र का सच और निकल आई खामोश लाश की चीख – मुरादाबाद का वो मामला जिसने सबको हिला दिया

परिजनों की शिकायत और मांग को देखते हुए प्रशासन ने शव को कब्र से निकालने की अनुमति दी। मंगलवार सुबह पुलिस, नायब तहसीलदार, सीओ ठाकुरद्वारा और सीएचसी प्रभारी समेत अधिकारियों की टीम गांव पहुंची और कानूनी औपचारिकताओं के बीच शव को कब्र से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब इस रिपोर्ट से मौत की असली सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।