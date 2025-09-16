Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

जहर, मौत और कब्र का सच और निकल आई खामोश लाश की चीख – मुरादाबाद का वो मामला जिसने सबको हिला दिया

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में दो महीने पहले दफनाए गए 20 वर्षीय अरबाज का शव अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र से निकाला गया। परिजनों का आरोप है कि भोपाल में मजदूरी के दौरान उसे जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 16, 2025

moradabad youth arbaz body exhumed bhopal murder poison case
मुरादाबाद का वो मामला जिसने सबको हिला दिया | AI Generated Image

Youth arbaz body exhumed in Moradabad: मुरादाबाद जिले के भगतपुर टांडा क्षेत्र में मंगलवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब अधिकारियों की मौजूदगी में दो महीने पहले दफनाए गए 20 वर्षीय युवक अरबाज का शव कब्र से निकाला गया। परिजनों की मांग पर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके।

भोपाल में मजदूरी के दौरान हुई संदिग्ध मौत

जानकारी के अनुसार, अरबाज पुत्र खलील लगभग दो माह पूर्व गांव के ही एक युवक के साथ मजदूरी करने के लिए भोपाल गया था। परिवार को कुछ ही दिनों बाद सूचना मिली कि अरबाज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। गमगीन परिवार ने बिना किसी कार्रवाई के शव को गांव लाकर सुपुर्द-ए-खाक कर दिया था।

ये भी पढ़ें

यूपी के इस जिले में होगा 25 सड़कों का नवनिर्माण! ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी और आसान आवागमन
रामपुर
rampur 25 road construction better connectivity up news

परिजनों ने लगाया जहर देने का आरोप

अरबाज के परिजनों का कहना है कि मौत के बाद उन्हें पता चला कि युवक को जहर देकर मारने की साजिश रची गई थी। आरोप है कि भोपाल में मौजूद साथियों ने ही अरबाज को जहर खिलाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और अंततः उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि गम में डूबे होने के कारण वे तत्काल कोई कानूनी कदम नहीं उठा पाए थे।

अधिकारियों की मौजूदगी में की गई बड़ी कार्रवाई

परिजनों की शिकायत और मांग को देखते हुए प्रशासन ने शव को कब्र से निकालने की अनुमति दी। मंगलवार सुबह पुलिस, नायब तहसीलदार, सीओ ठाकुरद्वारा और सीएचसी प्रभारी समेत अधिकारियों की टीम गांव पहुंची और कानूनी औपचारिकताओं के बीच शव को कब्र से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब इस रिपोर्ट से मौत की असली सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।

न्याय की उम्मीद में परिजन

गांव में इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा तेज हो गई है। परिवार का साफ कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो अरबाज की मौत की गुत्थी को सुलझाने में अहम भूमिका निभाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 08:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / जहर, मौत और कब्र का सच और निकल आई खामोश लाश की चीख – मुरादाबाद का वो मामला जिसने सबको हिला दिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.