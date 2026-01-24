UP Politics: नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को कहा अलविदा: यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल, अजय राय पहुंचे मनाने

अपने इस्तीफे के पीछे सिद्दीकी ने पार्टी के भीतर वैचारिक घुटन और जनता से जुड़े मुद्दों की लड़ाई को प्रभावी ढंग से न लड़ पाने की बात कही है। उनका कहना है कि जिस उद्देश्य और सोच के साथ उन्होंने कांग्रेस जॉइन की थी, वह पूरा नहीं हो पा रहा। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि संगठनात्मक ढांचे में निर्णय लेने की प्रक्रिया और जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा, जिससे उन्हें असहज महसूस हो रहा था।