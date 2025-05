UP Rain Update: बारिश को लेकर आया नया अलर्ट, जानें अगले 3 दिनों तक प्रदेश में कहां-कहां बरसेंगे मेघ

UP Rain Update: उत्तर प्रदेश में मई के पहले हफ्ते से मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में 32 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

मुरादाबाद•May 07, 2025 / 09:20 pm• Mohd Danish

New alert came regarding UP Rain Update: उत्तर प्रदेश में मई के पहले हफ्ते से मौसम सुहावना बना हुआ है, और अब मौसम विभाग ने 8 मई को प्रदेश के 32 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है।

अगले तीन दिनों का पूर्वानुमान मौसम विभाग के अनुसार, 8 मई को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम सक्रिय रहेगा। इस दिन बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है। इन क्षेत्रों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। 9 मई का मौसम: वज्रपात और बारिश का खतरा बना रहेगा मौसम विभाग के मुताबिक, 9 मई को भी कई इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात का असर देखा जाएगा। इस दिन प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों में वज्रपात का खतरा बना रहेगा। हालांकि, बारिश का दायरा कुछ कम हो सकता है, लेकिन वज्रपात का जोखिम बरकरार रहेगा। यह भी पढ़ें बिजनौर में हवाई हमले से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल, 15 मिनट तक छाया रहा अंधकार, नागरिकों ने दिखाया सहयोग 10 मई: कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज-चमक का असर 10 मई को मौसम की गतिविधियों में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। इस दिन हवाओं की गति में कमी आ सकती है, लेकिन बारिश और गरज-चमक का असर कुछ क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

