बिजनौर में हवाई हमले से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल, 15 मिनट तक छाया रहा अंधकार, नागरिकों ने दिखाया सहयोग

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में हवाई हमले से बचाव के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें रात 8:00 से 8:30 बजे तक ब्लैकआउट किया गया।

बिजनोर•May 07, 2025 / 09:07 pm• Mohd Danish

Mock drill to protect against air attack in Bijnor: बिजनौर जिला प्रशासन द्वारा हवाई हमले से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देश पर रात 8:00 बजे से 8:30 बजे तक ब्लैकआउट रखा गया। जैसे ही सायरन बजा, जिलेवासियों ने तुरंत अपने घरों, दुकानों और वाहनों की लाइटें बंद कर दीं।

पूर्व सूचना से सुनिश्चित हुई तैयारी इससे पहले जिले भर में पुलिस और नगर पालिका की ओर से माइक द्वारा अनाउंसमेंट कर नागरिकों से अनुरोध किया गया था कि वे समय पर अपने प्रतिष्ठानों और घरों की लाइटें बंद करें। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय की एडवाइजरी यह अभ्यास गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के तहत किया गया। दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई कार्रवाई की थी, जिसमें करीब 100 आतंकवादी मारे गए। इस घटना के बाद देशभर में हाई अलर्ट जारी किया गया। दुश्मन को भ्रमित करने की रणनीति दुश्मन को आबादी क्षेत्र का पता न चले, इसके लिए ब्लैकआउट जैसी तैयारी जरूरी मानी गई। सड़क पर चल रहे वाहन चालकों ने भी अपनी गाड़ियों की लाइट बंद कर किनारे खड़ा कर दिया। एसआरएस मॉल और तहसीलों में जागरूकता अभियान इसके अलावा बुधवार सुबह 11 बजे बिजनौर स्थित एसआरएस मॉल पर भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिले की सभी तहसीलों में नागरिकों को हवाई हमले से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया गया। यह भी पढ़ें नशे में धुत गैंगस्टर ने पत्नी की चोटी काटी, तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ा, पुलिस ने दर्ज किया मामला 15 मिनट तक छाया रहा अंधकार, सफल रहा अभ्यास पूरे जिले में करीब 15 मिनट तक अंधेरा छाया रहा, जिससे मॉक ड्रिल पूरी तरह सफल रही। पूरे जिले में करीब 15 मिनट तक अंधेरा छाया रहा, जिससे मॉक ड्रिल पूरी तरह सफल रही।