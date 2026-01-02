रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: मुरादाबाद मंडल में लागू हुआ नया टाइम टेबल, माघ मेला को लेकर ट्रेनों में खास इंतजाम

Magh Mela Train Stoppage: नए साल के अवसर पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए मुरादाबाद मंडल में रेलवे ने 1 जनवरी से नया वर्किंग टाइम टेबल लागू कर दिया है। इस बदलाव का उद्देश्य रेल परिचालन को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और समयबद्ध बनाना है। नए टाइम टेबल के तहत कई ट्रेनों के संचालन समय, ठहराव और मार्गों में अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे यात्रियों के साथ-साथ माल परिवहन को भी बेहतर किया जा सकेगा।