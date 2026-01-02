रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: मुरादाबाद मंडल में लागू हुआ नया टाइम टेबल, माघ मेला को लेकर ट्रेनों में खास इंतजाम

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी | Image Source - Pinterest
Magh Mela Train Stoppage: नए साल के अवसर पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए मुरादाबाद मंडल में रेलवे ने 1 जनवरी से नया वर्किंग टाइम टेबल लागू कर दिया है। इस बदलाव का उद्देश्य रेल परिचालन को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और समयबद्ध बनाना है। नए टाइम टेबल के तहत कई ट्रेनों के संचालन समय, ठहराव और मार्गों में अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे यात्रियों के साथ-साथ माल परिवहन को भी बेहतर किया जा सकेगा।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नए वर्किंग टाइम टेबल का मुख्य लक्ष्य ट्रेनों की समयपालन क्षमता को सुधारना और यात्री व माल यातायात को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके तहत कई ट्रेनों के ठहराव समय में संशोधन किया गया है, वहीं कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज बढ़ाए गए हैं ताकि भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर यात्रियों को सहूलियत मिल सके।
नए टाइम टेबल में रुड़की से देवबंद के बीच बनी 29.55 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन को भी शामिल किया गया है। यह रेल मार्ग 25 टन एक्सल लोड के लिए पूरी तरह उपयुक्त है, जिससे भारी मालगाड़ियों का संचालन और अधिक मजबूत होगा। इससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।
इसी रेल खंड पर बनेड़ा खास और झबरेड़ा नाम के दो नए रेलवे स्टेशनों को भी औपचारिक रूप से रेलवे नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। इन स्टेशनों के जुड़ने से आसपास के इलाकों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और स्थानीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने यात्रियों से अपील की है कि 1 जनवरी के बाद यात्रा पर निकलने से पहले नई समय-सारणी अवश्य देख लें। उन्होंने बताया कि नया टाइम टेबल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, पूछताछ काउंटर और अन्य अधिकृत माध्यमों पर उपलब्ध रहेगा।
नए टाइम टेबल के तहत देहरादून-कोटा एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही रेलवे ने 18 नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जबकि छह ट्रेनों के रूट का विस्तार किया गया है। कई ट्रेनों के ठहराव समय में वृद्धि के साथ-साथ नए स्टेशनों पर स्टॉपेज भी जोड़े गए हैं।
महाकुंभ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कुछ ट्रेनों को प्रयागराज रामबाग और झूंसी स्टेशनों पर दो मिनट का अतिरिक्त अस्थायी ठहराव दिया गया है, जिससे मेला क्षेत्र तक पहुंचना आसान होगा।
गोरखपुर से 3, 4, 12 से 24, 29 से 31 जनवरी तथा 1, 12 से 15 फरवरी को चलने वाली 15004 गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज एक्सप्रेस को झूंसी और प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव दिया जाएगा।
कानपुर अनवरगंज से 3, 4, 5, 13 से 25, 30, 31 जनवरी और 1, 2, 13 से 16 फरवरी को चलने वाली 15003 कानपुर अनवरगंज-गोरखपुर एक्सप्रेस का भी प्रयागराज रामबाग और झूंसी स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव रहेगा।
15, 22 और 29 जनवरी तथा 12 फरवरी को पुणे से चलने वाली 11037 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस को भी महाकुंभ मेला के मद्देनजर प्रयागराज रामबाग और झूंसी स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव प्रदान किया जाएगा।
इसी तरह 3, 17, 24 और 31 जनवरी तथा 14 फरवरी 2026 को गोरखपुर से चलने वाली 11038 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस को झूंसी और प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर दो मिनट का अतिरिक्त अस्थायी ठहराव मिलेगा।
