UP Crime: सेक्स रैकेट और लड़कियों की तस्करी गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में दो आरोपी अरेस्ट

Prostitution gang encounter arrest two accused in UP: मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र के कांशीराम नगर में गोशाला की आड़ में लंबे समय से देह व्यापार का गंदा धंधा चल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि पिंकी नाम की महिला अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लड़कियों को बंधक बनाती थी और उनसे देह व्यापार करवाती थी।