UP Crime: सेक्स रैकेट और लड़कियों की तस्करी गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में दो आरोपी अरेस्ट

Prostitution gang encounter arrest two accused in UP: मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र के कांशीराम नगर में गोशाला की आड़ में लंबे समय से देह व्यापार का गंदा धंधा चल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि पिंकी नाम की महिला अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लड़कियों को बंधक बनाती थी और उनसे देह व्यापार करवाती थी।
पुलिस के मुताबिक गिरोह केवल देह व्यापार ही नहीं बल्कि लड़कियों की खरीद-फरोख्त भी करता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले दो महीनों में दो लड़कियों को बेचा भी गया है, हालांकि यह संख्या और अधिक हो सकती है। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।
सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष अमित कौशल की शिकायत पर गुरुवार को मझोला थाने में केस दर्ज किया गया। आरोपियों में पिंकी, सचिन, विजय ठाकुर और अवनीश यादव का नाम शामिल है। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी और कई टीमें गठित कीं।
शुक्रवार रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गिरोह के सदस्य मझोला क्षेत्र के हर्बल पार्क के पास मौजूद हैं। पुलिस ने वहां घेराबंदी की तो आरोपियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों विजय ठाकुर और अवनीश यादव को गिरफ्तार कर लिया।
मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस सिपाही अशोक कुमार भी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से आरोपी सचिन भागने में सफल रहा।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह भी मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने बताया कि फरार आरोपी सचिन समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस गिरोह से जुड़ी लड़कियों को बरामद करने और पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है।