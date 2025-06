Moradabad: सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी पर सख्ती, प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश

Moradabad News: बकरीद और गंगा दशहरा के मद्देनजर मुरादाबाद में जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। डीएम अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी और कुर्बानी केवल निर्धारित कवर क्षेत्रों में ही होगी।

मुरादाबाद•Jun 06, 2025 / 10:10 am• Mohd Danish

Moradabad: सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी पर सख्ती..

Strictness on Namaz on road sacrifice in open moradabad: बकरीद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डीएम अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल की मौजूदगी में पंचायत भवन सभागार में जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थानावार संभ्रांत नागरिकों से संवाद कर उनके सुझाव और समस्याएं सुनी गईं।

सड़क पर नमाज पर पाबंदी, कवर क्षेत्र में ही होगी कुर्बानी जिलाधिकारी अनुज सिंह ने साफ कहा कि सड़क पर किसी भी सूरत में नमाज अदा नहीं की जाएगी। कुर्बानी सिर्फ निर्धारित और कवर किए गए क्षेत्रों में ही करने की अनुमति होगी ताकि अन्य समुदायों की भावनाएं आहत न हों। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक या भावनाएं भड़काने वाला कंटेंट शेयर न करने की अपील की। शांति व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता डीएम ने कहा कि कुर्बानी के बाद अवशेषों का निस्तारण जिम्मेदारी से किया जाए। उन्हें सड़कों या नालियों में न फेंका जाए ताकि शांति व्यवस्था प्रभावित न हो और बीमारियों का खतरा भी न बढ़े। नई परंपरा की अनुमति नहीं, हर थाने पर बैठकें एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में पहले ही पीस कमेटी की बैठकें कराई जा चुकी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी को भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने की छूट नहीं दी जाएगी, ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी, धार्मिक परंपराएं यथावत रहेंगी लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर नमाज या खुले में कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी। अधिकारियों की तैनाती और व्यवस्थाएं पूरी एसडीएम नगर ज्योति सिंह ने बताया कि ईदगाहों पर अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है जो व्यवस्थाओं को सुचारु बनाएंगे। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने कहा कि गंगा दशहरा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने से बचें प्रशासन ने खासतौर पर युवाओं से अपील की है कि कुर्बानी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। इससे शांति व्यवस्था को चुनौती मिल सकती है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो सकता है।