मुरादाबाद

यात्रीगण ध्यान दें! 10 से 16 सितंबर तक बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम टेबल, कई एक्सप्रेस देर से चलेंगी

Train Time Change: 10 से 16 सितंबर तक मुरादाबाद मंडल के पिलखुआ–डासना सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य होगा, जिसके चलते कई प्रमुख ट्रेनें देरी से चलेंगी और कुछ मार्ग में नियंत्रित होंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर से पहले ट्रेनों का बदला हुआ समय अवश्य चेक करें।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 22, 2025

10 से 16 सितंबर तक बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम टेबल

Train time change alert 10 to 16 september: मुरादाबाद मंडल के पिलखुआ-डासना सेक्शन में 10 से 16 सितंबर तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और इंटरलाकिंग का बड़ा कार्य किया जाएगा। इस कारण रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेनों के बदले हुए समय को जरूर देखें।

सप्तक्रांति, लखनऊ और जनसाधारण एक्सप्रेस होंगी देर से रवाना

रेलवे ने जानकारी दी है कि 16 सितंबर को आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें अपने तय समय से देर से रवाना होंगी।

  • ट्रेन संख्या 12558 मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस – 75 मिनट की देरी से
  • ट्रेन संख्या 12584 आनंद विहार टर्मिनल–लखनऊ एक्सप्रेस – 90 मिनट की देरी से
  • ट्रेन संख्या 13258 दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस – 150 मिनट की देरी से

उत्तराखंड संपर्क क्रांति और श्रमजीवी एक्सप्रेस भी प्रभावित

इसी दिन, यानी 16 सितंबर को ही काठगोदाम से चलने वाली 15036 उत्तराखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और रामनगर से चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 150–150 मिनट देर से चलेंगी।
वहीं, नई दिल्ली से चलने वाली 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस भी 150 मिनट की देरी से रवाना होगी।

मार्ग में नियंत्रित की जाएंगी कई ट्रेनें

यात्रियों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। कई ट्रेनों को मार्ग में भी रोका जाएगा।

  • 12 सितंबर को काठगोदाम से दिल्ली आने वाली 15036 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को मार्ग में 45 मिनट रोका जाएगा।
  • 10 सितंबर को 15909 डिब्रूगढ़–लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस 45 मिनट नियंत्रित रहेगी, जबकि 14 सितंबर को यह ट्रेन 75 मिनट रोकी जाएगी।
  • नई दिल्ली–राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस को 12 सितंबर को दिल्ली मंडल में 30 मिनट नियंत्रित किया जाएगा।
  • दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस भी 12 सितंबर को दिल्ली मंडल में 30 मिनट नियंत्रित होगी।

15 सितंबर को बरेली-भुवनेश्वर एक्सप्रेस रोकी जाएगी

यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि 15 सितंबर को 14312 बरेली–भुवनेश्वर एक्सप्रेस दिल्ली मंडल में 75 मिनट नियंत्रित की जाएगी।

रेलवे का अपील – समय देखकर ही करें सफर

सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि पिलखुआ-डासना सेक्शन में इंटरलाकिंग और सिग्नलिंग कार्य के चलते यह अस्थायी बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय IRCTC और रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अपडेट समय जरूर चेक करें, ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

