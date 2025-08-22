यात्रीगण ध्यान दें! 10 से 16 सितंबर तक बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम टेबल, कई एक्सप्रेस देर से चलेंगी

Train time change alert 10 to 16 september: मुरादाबाद मंडल के पिलखुआ-डासना सेक्शन में 10 से 16 सितंबर तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और इंटरलाकिंग का बड़ा कार्य किया जाएगा। इस कारण रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेनों के बदले हुए समय को जरूर देखें।
रेलवे ने जानकारी दी है कि 16 सितंबर को आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें अपने तय समय से देर से रवाना होंगी।
इसी दिन, यानी 16 सितंबर को ही काठगोदाम से चलने वाली 15036 उत्तराखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और रामनगर से चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 150–150 मिनट देर से चलेंगी।
वहीं, नई दिल्ली से चलने वाली 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस भी 150 मिनट की देरी से रवाना होगी।
यात्रियों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। कई ट्रेनों को मार्ग में भी रोका जाएगा।
यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि 15 सितंबर को 14312 बरेली–भुवनेश्वर एक्सप्रेस दिल्ली मंडल में 75 मिनट नियंत्रित की जाएगी।
सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि पिलखुआ-डासना सेक्शन में इंटरलाकिंग और सिग्नलिंग कार्य के चलते यह अस्थायी बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय IRCTC और रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अपडेट समय जरूर चेक करें, ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।