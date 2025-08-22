यात्रीगण ध्यान दें! 10 से 16 सितंबर तक बदल जाएगा ट्रेनों का टाइम टेबल, कई एक्सप्रेस देर से चलेंगी

Train time change alert 10 to 16 september: मुरादाबाद मंडल के पिलखुआ-डासना सेक्शन में 10 से 16 सितंबर तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और इंटरलाकिंग का बड़ा कार्य किया जाएगा। इस कारण रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेनों के बदले हुए समय को जरूर देखें।