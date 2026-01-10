10 जनवरी 2026,

शनिवार

मुरादाबाद

‘टैरिफ से नहीं डरेगा भारत’: मुरादाबाद में मंत्री कपिलदेव का एलान, EPCH कैश एंड कैरी सेंटर से मिलेगा निर्यात को नया बल

Moradabad News: मुरादाबाद में EPCH भवन में कैश एंड कैरी सेंटर का उद्घाटन करते हुए मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने अमेरिकी टैरिफ धमकी पर कहा कि भारत सरकार दबाव में नहीं झुकेगी और निर्यातकों को नई सुविधाओं से मजबूती मिलेगी।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 10, 2026

kapildev epch cash carry moradabad

‘टैरिफ से नहीं डरेगा भारत’ Image Source - X/@KapilDevBjp

Kapildev epch cash carry moradabad: मुरादाबाद के नया मुरादाबाद स्थित ईपीसीएच (एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स) भवन में प्रदेश सरकार के कौशल विकास एवं व्यवसायिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने कैश एंड कैरी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे हस्तशिल्प और निर्यात क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे स्थानीय निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा।

अमेरिकी टैरिफ धमकी पर सरकार का स्पष्ट रुख

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने अमेरिका द्वारा भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह विषय चिंता का जरूर है, लेकिन भारत सरकार किसी भी दबाव में झुकने वाली नहीं है। सरकार की नीतियों और योजनाओं के अनुसार देश के निर्यातक मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे।

निर्यातकों और कारीगरों के बीच अनुभव साझा करने पर जोर

मंत्री ने निर्यातकों से अपील की कि वे अपने अनुभव और बाजार की समझ कारीगरों के साथ साझा करें। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादों की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मांग के अनुसार डिज़ाइन में सुधार होगा, जिससे भारत की हस्तशिल्प पहचान और मजबूत होगी।

कैश एंड कैरी सेंटर से निर्यातकों को नई सुविधा

कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि कैश एंड कैरी सेंटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि निर्यातकों को एक ही स्थान पर विविध उत्पाद उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में एक्सपो बाजार मॉडल ही सबसे प्रभावी साबित होगा और यही मॉडल वैश्विक व्यापार में भारत को आगे ले जाएगा।

ऑनलाइन खरीद की सुविधा से खुले नए अवसर

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सेंटर में प्रदर्शित उत्पादों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि इस सेंटर के माध्यम से लोग अब हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे, जिससे स्थानीय कारीगरों को सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

Published on:

10 Jan 2026 08:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 'टैरिफ से नहीं डरेगा भारत': मुरादाबाद में मंत्री कपिलदेव का एलान, EPCH कैश एंड कैरी सेंटर से मिलेगा निर्यात को नया बल

