‘टैरिफ से नहीं डरेगा भारत’: मुरादाबाद में मंत्री कपिलदेव का एलान, EPCH कैश एंड कैरी सेंटर से मिलेगा निर्यात को नया बल

Kapildev epch cash carry moradabad: मुरादाबाद के नया मुरादाबाद स्थित ईपीसीएच (एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स) भवन में प्रदेश सरकार के कौशल विकास एवं व्यवसायिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने कैश एंड कैरी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे हस्तशिल्प और निर्यात क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे स्थानीय निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा।