यूपी में ठंड और कोहरे की दोहरी मार: IMD ने 8 जिलों में जारी किया घने कोहरे का यलो अलर्ट, अगले 4 दिन लुढ़केगा पारा

IMD Weather Update: उत्तर प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ रही है और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में देर रात और सुबह के दौरान कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में मुजफ्फरनगर 9.4°C न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया, जिसके बाद कई नगरों में ठंड और विजिबिलिटी दोनों ही चुनौतियों का कारण बन रहे हैं।