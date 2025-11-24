Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

यूपी में ठंड और कोहरे की दोहरी मार: IMD ने 8 जिलों में जारी किया घने कोहरे का यलो अलर्ट, अगले 4 दिन लुढ़केगा पारा

UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। IMD ने बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर सहित 8 जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 24, 2025

up fog yellow alert cold wave imd weather update

यूपी में ठंड और कोहरे की दोहरी मार | AI Generated Image

IMD Weather Update: उत्तर प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ रही है और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में देर रात और सुबह के दौरान कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में मुजफ्फरनगर 9.4°C न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया, जिसके बाद कई नगरों में ठंड और विजिबिलिटी दोनों ही चुनौतियों का कारण बन रहे हैं।

इन 8 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार 24 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 20-50 मीटर विजिबिलिटी वाला घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इनमें शामिल जिले हैं- पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आसपास के क्षेत्र। लोगों को सलाह दी गई है कि वाहन धीमी गति से चलाएं, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

अगले 4 दिनों में 2-3°C की अतिरिक्त गिरावट, बढ़ेगी ठंड

IMD के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3°C की गिरावट संभव है, जिससे सर्दी और तेज होगी। उसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 10.2°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1°C कम है। इसी प्रकार इटावा (10.0°C), बुलंदशहर (10.0°C) और मेरठ (10.3°C) में भी पारा 10°C के करीब पहुंच गया है।

पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान

मुजफ्फरनगर - 9.4°C (1.3), इटावा - 10.0°C (-1.8), बुलंदशहर - 10.0°C (NA), कानपुर नगर - 10.2°C (-1.1), मेरठ - 10.3°C (0.1),

पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान

कानपुर IAF - 29.2°C, शाहजहांपुर - 28.9°C (2.5), हमीरपुर - 28.2°C (1.6), प्रयागराज - 28.0°C (-0.3), वाराणसी एयरपोर्ट - 28.0°C (-0.1)

दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान का खतरा

उत्तर भारत की ठंड के विपरीत दक्षिण भारत में मौसम प्रणालियां सक्रिय हो गई हैं। मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना लो-प्रेशर सिस्टम मजबूत हो चुका है, जो अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में 23 से 28 नवंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 09:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यूपी में ठंड और कोहरे की दोहरी मार: IMD ने 8 जिलों में जारी किया घने कोहरे का यलो अलर्ट, अगले 4 दिन लुढ़केगा पारा

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

यूपी में 400 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा: मास्टरमाइंड अरेस्ट; SIT ने पकड़ा बड़ा गिरोह

up 400 crore gst fraud mastermind arrested
मुरादाबाद

Delhi Blast: धमाके से पहले मुरादाबाद आई थी शाहीन, धार्मिक कार्यक्रम में हुई थी शामिल, अब एजेंसियां कर रही गहन जांच

delhi blast sambhal moradabad dr shaheen religious event ats investigation
मुरादाबाद

कोहरे में भी अब दौड़ेंगी तेज रफ्तार ट्रेनें: 250 ट्रेनों में लगी फॉग सेफ डिवाइस, 25% बढ़ी स्पीड

fog safe device installed in 250 trains railway speed in winter moradabad
मुरादाबाद

UP Rains: धुंध की चादर में लिपटी यूपी की सुबह: तापमान में उतार-चढ़ाव, कई जिलों में हो सकती है बारिश; बढ़ेगी सर्दी

up rains forecast fog cold wave pollution alert uttar pradesh
मुरादाबाद

चौकी में थर्ड डिग्री-रिश्वत वसूली का मामला: कारोबारी की शिकायत पर युवकों को बनाया गया बंधक, SSP ने लिया तगड़ा एक्शन

police chowki third degree torture bribery case ssp suspends incharge moradabad
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.