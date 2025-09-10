यूपी में मॉनसून की धमाकेदार वापसी! 23 जिलों में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत

UP monsoon rain alert 23 districts weather update september: उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर अपनी वापसी कर लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है। मौसम विभाग ने आज यानी 10 सितंबर 2025 को राज्य के 23 जिलों में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बारिश से न सिर्फ गर्मी कम होगी, बल्कि किसानों को भी फसल सिंचाई में मदद मिलेगी। आम जनता के लिए यह बदलाव सुखद अनुभव लेकर आएगा और लंबे समय से जारी उमस भरे मौसम का अंत करेगा।