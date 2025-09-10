Patrika LogoSwitch to English

यूपी में मॉनसून की धमाकेदार वापसी! 23 जिलों में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत

UP Monsoon Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून की जोरदार वापसी हुई है। आज 23 जिलों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिलेगी।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 10, 2025

up monsoon rain alert 23 districts weather update september
यूपी में मॉनसून की धमाकेदार वापसी! Image Source - Pexels

UP monsoon rain alert 23 districts weather update september: उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर अपनी वापसी कर लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है। मौसम विभाग ने आज यानी 10 सितंबर 2025 को राज्य के 23 जिलों में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बारिश से न सिर्फ गर्मी कम होगी, बल्कि किसानों को भी फसल सिंचाई में मदद मिलेगी। आम जनता के लिए यह बदलाव सुखद अनुभव लेकर आएगा और लंबे समय से जारी उमस भरे मौसम का अंत करेगा।

इन जिलों में होगी मूसलाधार बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। जिन जिलों में यह अलर्ट लागू किया गया है, उनमें मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, अमरोहा गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, रामपुर, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में वज्रपात और मेघगर्जन की संभावना भी जताई गई है, इसलिए लोगों से सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

गर्मी से मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार उमस और गर्मी बनी हुई थी। हल्की बारिश के बाद भी तापमान में कोई विशेष गिरावट नहीं आई। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद अब उम्मीद है कि बारिश की यह नई लहर तापमान को नियंत्रित करेगी और लोगों को गर्मी से पूर्ण राहत देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खासकर किसानों के लिए वरदान साबित होगी क्योंकि फसल और कृषि कार्य के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा।

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। बारिश और वज्रपात के दौरान बिजली गिरने, सड़क पर फिसलन और जलभराव जैसी परिस्थितियों से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। अधिकारी यह भी सुझाव दे रहे हैं कि अगर संभव हो तो बच्चों और बुजुर्गों को घर पर ही सुरक्षित रखा जाए।

मौसम का असर और भविष्यवाणी

विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 48 घंटों में यूपी के पूर्वी और उत्तरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। इससे न सिर्फ गर्मी कम होगी, बल्कि हवा में नमी भी बढ़ेगी और मौसम अधिक सुहावना हो जाएगा। राज्य के लोग इस मौसम बदलाव का आनंद लेकर लंबे समय से प्रतीक्षित ठंडक का अनुभव कर सकेंगे।

Published on:

10 Sept 2025 06:27 pm

