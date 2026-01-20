UP Rain: यूपी के मौसम का बड़ा पलटवार: 22 से 24 जनवरी तक बारिश की चेतावनी

पहले दौर के थमते ही प्रदेश को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 जनवरी से बारिश का दूसरा दौर शुरू होगा, जिससे गणतंत्र दिवस के आसपास भी मौसम बिगड़ा रह सकता है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। कई इलाकों में बादल छाए रहने से धूप के दर्शन कम होंगे, जिससे ठंड और गलन का असर और गहरा सकता है।