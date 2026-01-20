UP Rain: यूपी के मौसम का बड़ा पलटवार: 22 से 24 जनवरी तक बारिश की चेतावनी

UP Rain: यूपी के मौसम का बड़ा पलटवार | Image Source - Pexels
UP Rain Alert:उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, प्रदेश में एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिनका असर सीधे मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा।
इन मौसमी सिस्टम्स के चलते आने वाले दिनों में यूपी के कई जिलों में तेज़ बारिश, गरज-चमक और ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव केवल तापमान में गिरावट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसानों और आम लोगों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, 22 जनवरी से प्रदेश में बादलों की आवाजाही तेज़ हो जाएगी और इसके साथ ही बारिश का पहला दौर शुरू होगा। इस दौरान 23 जनवरी को सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जब कई जिलों में मध्यम से तेज़ बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। 24 जनवरी तक यह दौर जारी रह सकता है।
इस बारिश से एक ओर जहां ठंड और बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह और शाम के समय गलन और बढ़ने के आसार हैं।
मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, आगरा, कन्नौज, एटा, औरैया, उन्नाव, कानपुर देहात, जालौन, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, बस्ती, अयोध्या, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी और बहराइच शामिल हैं।
प्रशासन ने इन क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, खासकर यातायात, बिजली आपूर्ति और खुले इलाकों में काम कर रहे लोगों के लिए सावधानी की अपील की गई है।
पहले दौर के थमते ही प्रदेश को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 जनवरी से बारिश का दूसरा दौर शुरू होगा, जिससे गणतंत्र दिवस के आसपास भी मौसम बिगड़ा रह सकता है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। कई इलाकों में बादल छाए रहने से धूप के दर्शन कम होंगे, जिससे ठंड और गलन का असर और गहरा सकता है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यह बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका असर रबी की फसलों पर भी पड़ सकता है, जहां अधिक बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका भी जताई जा रही है।
आम जनता को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, खुले स्थानों पर बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के खतरे को ध्यान में रखें और स्थानीय प्रशासन व मौसम विभाग की अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।
