20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rain: यूपी के मौसम का बड़ा पलटवार: 22 से 24 जनवरी तक बारिश की चेतावनी

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, प्रदेश में एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिनका असर सीधे मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा। इन मौसमी सिस्टम्स के चलते [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 20, 2026

up rain alert 22 to 24 january uttar pradesh

UP Rain: यूपी के मौसम का बड़ा पलटवार | Image Source - Pexels

UP Rain Alert:उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, प्रदेश में एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिनका असर सीधे मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा।

इन मौसमी सिस्टम्स के चलते आने वाले दिनों में यूपी के कई जिलों में तेज़ बारिश, गरज-चमक और ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव केवल तापमान में गिरावट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसानों और आम लोगों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

22 से 24 जनवरी तक पहला दौर

मौसम विभाग के अनुसार, 22 जनवरी से प्रदेश में बादलों की आवाजाही तेज़ हो जाएगी और इसके साथ ही बारिश का पहला दौर शुरू होगा। इस दौरान 23 जनवरी को सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जब कई जिलों में मध्यम से तेज़ बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। 24 जनवरी तक यह दौर जारी रह सकता है।

इस बारिश से एक ओर जहां ठंड और बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह और शाम के समय गलन और बढ़ने के आसार हैं।

इन जिलों में 23 जनवरी को अलर्ट

मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, आगरा, कन्नौज, एटा, औरैया, उन्नाव, कानपुर देहात, जालौन, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, बस्ती, अयोध्या, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी और बहराइच शामिल हैं।

प्रशासन ने इन क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, खासकर यातायात, बिजली आपूर्ति और खुले इलाकों में काम कर रहे लोगों के लिए सावधानी की अपील की गई है।

26 जनवरी से दूसरा दौर, गणतंत्र दिवस पर भी असर

पहले दौर के थमते ही प्रदेश को राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 जनवरी से बारिश का दूसरा दौर शुरू होगा, जिससे गणतंत्र दिवस के आसपास भी मौसम बिगड़ा रह सकता है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। कई इलाकों में बादल छाए रहने से धूप के दर्शन कम होंगे, जिससे ठंड और गलन का असर और गहरा सकता है।

किसानों और आम जनता के लिए चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यह बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका असर रबी की फसलों पर भी पड़ सकता है, जहां अधिक बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका भी जताई जा रही है।

आम जनता को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, खुले स्थानों पर बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के खतरे को ध्यान में रखें और स्थानीय प्रशासन व मौसम विभाग की अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 08:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rain: यूपी के मौसम का बड़ा पलटवार: 22 से 24 जनवरी तक बारिश की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नौकरानी की होने वाली थी शादी: महिला पुलिसकर्मी के घर से गहने और मेकअप किट लेकर हुई फरार

maid steals jewelry from police home wedding
मुरादाबाद

ऋषिकेश से गंगासागर तक रेल यात्रा, मुरादाबाद से चढ़ेंगे श्रद्धालु, पुरी-अयोध्या समेत 8 धामों के होंगे दिव्य दर्शन

bharat gaurav train moradabad rishikesh gangasagar
मुरादाबाद

दिल दहला देने वाली वारदात: 4 साल की मासूम को नोच-नोचकर खा गए आवारा कुत्ते, गांव में दहशत का माहौल

moradabad dog attack child tragedy
मुरादाबाद

UP News: 100 घंटे में रिश्तों का टूटता भरोसा: चार दिनों में चार महिलाएं प्रेमियों संग फरार, परिवार और पुलिस दोनों हैरान

women eloped cases 100 hours up news
मुरादाबाद

बर्फीली हवाओं के बीच मुरादाबाद को मिली धूप की राहत, अगले तीन दिन हल्की बारिश से बदलेगा मौसम का मिजाज

moradabad weather sunshine drizzle cold
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.