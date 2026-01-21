UP Rains: 23 जनवरी को यूपी में आसमान से बरसेगा कहर, तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की चेतावनी

UP Rains Alert 23 Jan: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक तीखा और भयावह रुख अपना लिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 23 जनवरी को लेकर राज्य के कई हिस्सों में गंभीर मौसम चेतावनी जारी की है। ताजा बुलेटिन के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के 15 जिलों में भीषण ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना जताई गई है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है।