UP Rains: 23 जनवरी को यूपी में आसमान से बरसेगा कहर, तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की चेतावनी

UP Rains Alert 23 Jan: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक तीखा और भयावह रुख अपना लिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 23 जनवरी को लेकर राज्य के कई हिस्सों में गंभीर मौसम चेतावनी जारी की है। ताजा बुलेटिन के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के 15 जिलों में भीषण ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना जताई गई है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है।
इसके साथ ही, प्रदेश के बड़े क्षेत्र में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज, धूलभरी हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस सिस्टम के कारण दिन के तापमान में तेज गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ेगा।
मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रूहेलखंड के कई जिलों में किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चेतावनी के अनुसार, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल और बदायूं में तेज ओलावृष्टि हो सकती है।
ओले गिरने से गेहूं, सरसों और आलू जैसी फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम पहले से कर लें।
ओलावृष्टि वाले इलाकों के अलावा प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज झोंकेदार हवाओं और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
प्रभावित जिलों में लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, पीलीभीत और शाहजहांपुर शामिल हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि ओलावृष्टि वाले जिलों में भी तेज हवाएं चलेंगी, जिससे यातायात और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
मौसम विभाग ने सभी प्रभावित इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से बचें, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।
आपात सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार, 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ अपने चरम पर रहेगा, जिससे प्रदेश में मौसम का यह असर पूरे दिन महसूस किया जा सकता है।
