UP Rains: यूपी के 40 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Rains: यूपी के 40 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी..
UP Rains Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह से ही आसमान में काले बादलों का डेरा देखा गया, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने चिंता भी बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है।
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के करीब 40 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कई बड़े जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की आशंका भी व्यक्त की गई है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश में अगले तीन से चार दिनों तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे मौसम सुहावना तो रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास भी हो सकता है।
प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार, 28 मार्च को कुछ इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। 29 मार्च से एक बार फिर तेज बारिश और आंधी का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, झांसी, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, वाराणसी, मीरजापुर, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया समेत कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा अधिक बना हुआ है।
कानपुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर जैसे जिलों में दिनभर बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में मौसम ज्यादा खराब नहीं होगा, लेकिन बादलों का असर बना रहेगा।
बारिश और बादलों के कारण प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर भी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिससे ठंडी हवाएं चलेंगी और मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा।
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। बिजली गिरने के समय पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे खेतों में काम करते समय मौसम अपडेट पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर काम स्थगित कर दें, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।
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