UP Rains: यूपी के 40 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Rains Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह से ही आसमान में काले बादलों का डेरा देखा गया, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने चिंता भी बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है।