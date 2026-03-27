27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rains: यूपी के 40 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक यू-टर्न लिया है, जहां 40 जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Mar 27, 2026

UP Rains: यूपी के 40 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी..

UP Rains Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह से ही आसमान में काले बादलों का डेरा देखा गया, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने चिंता भी बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है।

40 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के करीब 40 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कई बड़े जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की आशंका भी व्यक्त की गई है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है।

तीन से चार दिन तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश में अगले तीन से चार दिनों तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे मौसम सुहावना तो रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास भी हो सकता है।

तेज हवाओं और वज्रपात को लेकर विशेष चेतावनी

प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है।

28 मार्च को आंशिक राहत, 29 से फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 28 मार्च को कुछ इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। 29 मार्च से एक बार फिर तेज बारिश और आंधी का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में ज्यादा सतर्कता की जरूरत

मौसम विभाग ने मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, झांसी, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, वाराणसी, मीरजापुर, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया समेत कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा अधिक बना हुआ है।

कई जिलों में बादल और हल्की बूंदाबांदी का असर

कानपुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर जैसे जिलों में दिनभर बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में मौसम ज्यादा खराब नहीं होगा, लेकिन बादलों का असर बना रहेगा।

तापमान में गिरावट से मौसम होगा सुहावना

बारिश और बादलों के कारण प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर भी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिससे ठंडी हवाएं चलेंगी और मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा।

लोगों और किसानों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। बिजली गिरने के समय पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे खेतों में काम करते समय मौसम अपडेट पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर काम स्थगित कर दें, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 08:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains: यूपी के 40 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

LPG का सिलेंडर खत्म! सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, तीन महीने में PNG कनेक्शन जरूरी

mandatory png connection lpg cut
मुरादाबाद

UP Roadways Jobs: 12वीं पास महिलाओं के लिए रोडवेज में सुनहरा मौका, बिना लंबी प्रक्रिया सीधे नौकरी

up roadways women jobs moradabad 2026
मुरादाबाद

संदिग्ध ट्रांजैक्शन से खुला आतंकी नेटवर्क का राज, हारिश के मोबाइल-लैपटॉप ने उगले कई खतरनाक रहस्य

moradabad ats arrest terror funding case
मुरादाबाद

UP Rain: यूपी में 27 मार्च से बारिश का नया दौर, 3 दिन तक तेज हवाएं और ठंडक का असर

up rain alert march 27 temperature drop
मुरादाबाद

मुरादाबाद में भाजपा की अंदरूनी जंग: जिला कमेटी घोषणा अटकी, अपनों के विवाद से बढ़ीं मुश्किलें

bjp internal conflict moradabad committee
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.