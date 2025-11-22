Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rains: धुंध की चादर में लिपटी यूपी की सुबह: तापमान में उतार-चढ़ाव, कई जिलों में हो सकती है बारिश; बढ़ेगी सर्दी

UP Rains: धुंध और कोहरे के बीच उत्तर प्रदेश में शनिवार की सुबह की शुरुआत हुई। कई जिलों में दृश्यता कम रही और तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 26 से 28 नवंबर के बीच बारिश की संभावना जताई है, जिसके बाद सर्दी बढ़ सकती है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 22, 2025

up rains forecast fog cold wave pollution alert uttar pradesh

UP Rains: धुंध की चादर में लिपटी यूपी की सुबह | AI Generated Image

UP rains forecast fog cold wave:उत्तर प्रदेश में शनिवार की सुबह घनी धुंध के साथ हुई, जिसने कई जिलों में दृश्यता को प्रभावित किया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। सुबह के समय सड़क और हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा। कई जिलों में हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने से कोहरा देर तक छाया रहा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने के आसार जताए गए हैं।

धूप और धुंध की खींचतान

पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के कई शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली और गोरखपुर में सुबह धुंध छाई रही। बाद में धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन का मौसम सामान्य रहा, और आसमान साफ दिखाई दिया। मौसम विभाग ने शनिवार सुबह धुंध बने रहने के साथ दोपहर में धूप खिलने का अनुमान जताया है।

तापमान के आंकड़ों में हल्की हलचल

राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार रात में शीतलहर चलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

कुछ क्षेत्रों में धुंध तो कुछ में साफ मौसम की भविष्यवाणी

गोरखपुर में शनिवार सुबह हल्की धुंध का असर रहेगा, जबकि दिन साफ रहेगा। देवरिया और बस्ती में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं बरेली में सुबह कोहरा या धुंध घना हो सकता है, इस बीच मेरठ में हल्के बादलों के बीच धूप निकलने की संभावना जताई गई है।

26 से 28 नवंबर के बीच बारिश की संभावना

पूर्वी हवाओं की गति बढ़ने से उत्तर-पश्चिमी हवाएं थम गई हैं, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों से आती ठंडी हवा रुक गई है और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अगले 48 से 72 घंटों में गहरे दबाव में बदल सकता है और 26 से 28 नवंबर के बीच यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है।

मेरठ बना देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर

शुक्रवार को मेरठ में प्रदूषण चरम पर रहा। हवा की रफ्तार लगभग शांत रहने और तापमान गिरने के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। गाजियाबाद 422 AQI के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि मेरठ 411 AQI के साथ दूसरे और हापुड़ 406 AQI के साथ तीसरे स्थान पर दर्ज हुए। मेरठ की वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गई।

धुंध ने धूप को किया फीका

अत्यधिक प्रदूषण और नमी की अधिकता के कारण शुक्रवार को धूप धुंधली दिखाई दी। आसमान में दिनभर धुंध की चादर छाई रही। गंगा नगर केंद्र पर पीएम-10 स्तर 500 तक रिकॉर्ड किया गया। जयभीम नगर और पल्लवपुरम में पीएम-2.5 क्रमश: 479 और 468 दर्ज हुआ, जिससे सांस लेना भी मुश्किल होता दिखा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 09:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains: धुंध की चादर में लिपटी यूपी की सुबह: तापमान में उतार-चढ़ाव, कई जिलों में हो सकती है बारिश; बढ़ेगी सर्दी

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

कोहरे में भी अब दौड़ेंगी तेज रफ्तार ट्रेनें: 250 ट्रेनों में लगी फॉग सेफ डिवाइस, 25% बढ़ी स्पीड

fog safe device installed in 250 trains railway speed in winter moradabad
मुरादाबाद

चौकी में थर्ड डिग्री-रिश्वत वसूली का मामला: कारोबारी की शिकायत पर युवकों को बनाया गया बंधक, SSP ने लिया तगड़ा एक्शन

police chowki third degree torture bribery case ssp suspends incharge moradabad
मुरादाबाद

SIR प्रक्रिया पर सवाल: बिहार में 65 लाख नाम कटने का हवाला देकर मतदाता बोले- हमारी बारी भी न आ जाए!

voter list revision blo not reaching voters concern sir process complaints up
मुरादाबाद

नशे में धुत कर की बेरहमी से हत्या: अगले दिन पन्नी में पैक की लाश, नमक डालकर गड्ढे में दबाया; हत्यारे ने बताई पूरी कहानी

moradabad murder case alcohol killing body buried in field
मुरादाबाद

दिल दहला देने वाली घटना: पत्नी ने खाया जहर, पति ट्रेन के सामने कूदा; दोनों की मौत, बच्चे हो गए अनाथ

moradabad husband wife suicide tragedy
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.