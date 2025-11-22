UP Rains: धुंध की चादर में लिपटी यूपी की सुबह: तापमान में उतार-चढ़ाव, कई जिलों में हो सकती है बारिश; बढ़ेगी सर्दी

UP rains forecast fog cold wave:उत्तर प्रदेश में शनिवार की सुबह घनी धुंध के साथ हुई, जिसने कई जिलों में दृश्यता को प्रभावित किया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। सुबह के समय सड़क और हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा। कई जिलों में हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने से कोहरा देर तक छाया रहा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने के आसार जताए गए हैं।