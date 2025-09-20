UP Weather: 20 सितंबर को यूपी में जोरदार मॉनसूनी बारिश, कई जिलों में येलो अलर्ट और बिजली गिरने की चेतावनी

UP weather 20 september heavy rain alert: उत्तर प्रदेश में मॉनसून की वापसी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच लिया है। बीते कुछ दिनों से पूर्वी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 20 सितंबर को भी सूबे के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान येलो अलर्ट और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने विशेष रूप से कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और नागरिकों से सावधानी बरतने को कहा गया है।
मुरादाबाद मंडल में 20 सितंबर को मॉनसून का असर स्पष्ट रहेगा। मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां भी येलो अलर्ट जारी किया है और नागरिकों से सतर्क रहने, खुले स्थानों पर न जाने और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। बारिश के दौरान सड़क पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और घर से अनावश्यक बाहर निकलने से बचें।
IMD ने फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, औरैया और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है।
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी वर्षा और बिजली गिरने के समय घर के अंदर रहें। खुले स्थानों पर न जाएँ और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जरूरी हो तो घर से बाहर न निकलें।
20 और 21 सितंबर को पश्चिमी यूपी में मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं तेज बारिश और गरज-चमक जारी रह सकती है। नागरिक मौसम अपडेट पर नजर रखें और सतर्क रहें।