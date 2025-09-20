UP Weather: 20 सितंबर को यूपी में जोरदार मॉनसूनी बारिश, कई जिलों में येलो अलर्ट और बिजली गिरने की चेतावनी

मुरादाबाद मंडल में 20 सितंबर को मॉनसून का असर स्पष्ट रहेगा। मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां भी येलो अलर्ट जारी किया है और नागरिकों से सतर्क रहने, खुले स्थानों पर न जाने और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। बारिश के दौरान सड़क पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और घर से अनावश्यक बाहर निकलने से बचें।