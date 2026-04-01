यूपी में आफत की एंट्री: मौसम विभाग का अलर्ट, मुरादाबाद-संभल समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम के बदलते तेवरों का असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। मुरादाबाद में आज अचानक आई तेज आंधी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। शहर की मानसरोवर और शास्त्री नगर कॉलोनियों में आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़ गए। इन पेड़ों की चपेट में आने से कई कारें और ई-रिक्शा बुरी तरह पिचक गए हैं। इतना ही नहीं, बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे हजारों परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। मुरादाबाद की यह घटना आने वाले 24 घंटों के खतरे का साफ संकेत दे रही है।