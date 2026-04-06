सावधान! यूपी के इन 12 जिलों में पलटने वाला है मौसम, IMD की चेतावनी से मचा हड़कंप

पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में हल्की हवाओं और बादलों के साथ मौसम सुखद बना हुआ था। हालांकि, अब मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में शॉर्ट-टर्म वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है। अगले 12 घंटे के भीतर गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बार अप्रैल के पहले सप्ताह में मौसम सामान्य पैटर्न से अलग बना हुआ है। तेज धूप या लू की स्थिति नहीं है, लेकिन मौसम अचानक सक्रिय होने की संभावना है।