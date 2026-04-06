6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

सावधान! यूपी के इन 12 जिलों में पलटने वाला है मौसम, IMD की चेतावनी से मचा हड़कंप

UP Weather: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है। IMD ने अगले 12 घंटे में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Apr 05, 2026

up weather alert IMD warning 2026

यूपी के इन 12 जिलों में पलटने वाला है मौसम..

IMD Warning 2026: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में अचानक मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया है। आगरा, मुरादाबाद, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, रामपुर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ और संभल में अगले 12 घंटे के भीतर तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, हवाओं की गति 40-60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। कानपुर में शनिवार को आए अचानक आंधी-तूफान और ओलावृष्टि जैसे हालात अब इन जिलों में भी बन सकते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है।

खुशनुमा मौसम में अचानक बदली परिस्थितियां

पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई जिलों में हल्की हवाओं और बादलों के साथ मौसम सुखद बना हुआ था। हालांकि, अब मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में शॉर्ट-टर्म वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है। अगले 12 घंटे के भीतर गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बार अप्रैल के पहले सप्ताह में मौसम सामान्य पैटर्न से अलग बना हुआ है। तेज धूप या लू की स्थिति नहीं है, लेकिन मौसम अचानक सक्रिय होने की संभावना है।

मुरादाबाद में मौसम ने दिखाई करवट

शनिवार को मुरादाबाद में अचानक मौसम बदल गया। दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाने लगे और हवा का रुख बदल गया। शाम होते-होते तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई। जिससे तापमान में अचानक गिरावट आई और मौसम ठंडा हो गया।

जनजीवन और ट्रैफिक पर असर

तेज हवा और बारिश के चलते बाजारों और सड़कों पर मौजूद लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। वाहन चालकों को कम विजिबिलिटी और तेज हवाओं की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया।

संभावित असर और प्रशासन की तैयारी

मौसम विभाग ने चेताया है कि तेज हवाओं से पेड़ या होर्डिंग गिरने का खतरा है। गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने की आशंका है, जबकि बारिश के कारण ट्रैफिक और विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है।

IMD की सलाह और सावधानी

IMD ने नागरिकों से आग्रह किया है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे न खड़े हों। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। दिन में हल्का मौसम रहेगा, जबकि शाम या रात में आंधी-बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में यह मौसम पैटर्न जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Apr 2026 11:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सावधान! यूपी के इन 12 जिलों में पलटने वाला है मौसम, IMD की चेतावनी से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मंडप में टकटकी लगाए बैठी रही दुल्हन, सेहरा सजाकर बीच रास्ते से गायब हुआ दूल्हा

groom goes missing on wedding day moradabad
मुरादाबाद

देवबंदी-बरेलवी रार में टूटी शादी: मुरादाबाद में निकाह के वक्त छिड़ा धर्म का दंगल, बिना दुल्हन लौटी बारात!

moradabad deobandi barelvi wedding dispute
मुरादाबाद

UP Weather: मुरादाबाद में मौसम का यू-टर्न, आंधी-बारिश का अलर्ट, गेहूं-आम की फसल खतरे में

up weather rain alert april forecast
मुरादाबाद

यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन: मुरादाबाद में 15 महीनों में 80 से ज्यादा एनकाउंटर, तीन बदमाश ढेर, अपराधियों में दहशत

moradabad police encounter crime action up
मुरादाबाद

मुरादाबाद में खूंखार शूटर का खेल खत्म: 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला 50 हजार का इनामी एनकाउंटर में ढेर!

moradabad police encounter ashu shooter killed
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.