सावधान! यूपी में लू का अलर्ट, 40 डिग्री के पार जाएगा पारा; धूल के गुबार से थमेगी रफ्तार

UP Weather News: शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सुबह से ही तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। दिन चढ़ने के साथ सूरज की तपिश लगातार बढ़ती रही, जिससे तापमान में तेजी से उछाल देखा गया। गर्मी का असर इतना ज्यादा रहा कि लोग दोपहर के समय घरों में रहने को मजबूर नजर आए। खुले इलाकों में धूप की तीव्रता ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया।