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मुरादाबाद

सावधान! यूपी में लू का अलर्ट, 40 डिग्री के पार जाएगा पारा; धूल के गुबार से थमेगी रफ्तार

UP Weather: उत्तर प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज धूप, पछुआ हवाओं और धूल भरे मौसम के बीच तापमान लगातार बढ़ रहा है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Apr 12, 2026

up weather heatwave april temperature rise

सावधान! यूपी में लू का अलर्ट | Image - Pinterest

UP Weather News: शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सुबह से ही तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। दिन चढ़ने के साथ सूरज की तपिश लगातार बढ़ती रही, जिससे तापमान में तेजी से उछाल देखा गया। गर्मी का असर इतना ज्यादा रहा कि लोग दोपहर के समय घरों में रहने को मजबूर नजर आए। खुले इलाकों में धूप की तीव्रता ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया।

पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गर्मी की मार

दिनभर चलने वाली तेज पछुआ हवाओं ने गर्मी को और ज्यादा तीखा बना दिया। इन हवाओं की रफ्तार औसतन 14 किलोमीटर प्रति घंटे रही, जिससे वातावरण में गर्माहट बनी रही। इसके साथ ही धूल भरी हवाओं के कारण लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हुई और दृश्यता पर भी असर पड़ा।

तापमान में लगातार हो रहा इजाफा

शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले शुक्रवार और गुरुवार को भी तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की गई थी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहा था, जिससे यह साफ है कि गर्मी लगातार अपना असर बढ़ा रही है।

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 अप्रैल को अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं 14 से 16 अप्रैल के बीच तापमान 38 डिग्री तक जाने का अनुमान है। इसके बाद 17 और 18 अप्रैल को पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो इस सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी होगी।

लंबे समय तक राहत की उम्मीद नहीं

20 से 24 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं 25 अप्रैल को तापमान फिर से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 9 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बनी रह सकती है, जिससे गर्मी का असर लगातार बना रहेगा।

बारिश के आसार बेहद कम

इस महीने बारिश की संभावना बहुत कम जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में कोई सक्रिय सिस्टम नहीं बनने और दक्षिण-पूर्वी हवाओं के कमजोर पड़ने से मौसम शुष्क बना रहेगा। इससे आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक बढ़ सकती है और लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है।

दिन-रात दोनों में बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और गर्म हवाएं चलेंगी। इससे दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सामान्य तापमान से 3 डिग्री या उससे अधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे गर्मी का असर और तीव्र होगा।

अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ सकती है गर्मी

आमतौर पर अप्रैल में तापमान 20 से 39.7 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने के कारण यह सामान्य से अधिक जा सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है।

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Published on:

12 Apr 2026 07:31 am

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