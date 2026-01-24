यूपी में फिर करवट लेगा मौसम: आंधी-बारिश और ठंड का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर

यूपी में फिर करवट लेगा मौसम | Image - Pinterest
UP Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार आंख-मिचौली खेल रहा है। कहीं राहत की धूप है तो कहीं काले बादलों की दस्तक। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में बादलों ने डेरा डाला और हल्की से मध्यम बारिश ने ठंड का असर बढ़ा दिया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने संकेत दिए हैं कि यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि 25 और 26 जनवरी को एक बार फिर आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना बन रही है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।
शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की उम्मीद है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के अधिकांश हिस्से ग्रीन जोन में रहेंगे, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ अस्थायी ब्रेक है। आने वाले दिनों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर यूपी के मौसम पर भी पड़ेगा और ठंडी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही तेज हो जाएगी।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार को अयोध्या, बस्ती, सीतापुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन हवाओं के चलते ठंड का अहसास और बढ़ सकता है, खासकर सुबह और देर शाम के समय।
वहीं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, फिरोजाबाद, मेरठ, हापुड़, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, अमेठी और रायबरेली जैसे जिलों में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में दिन के समय धूप खिली रहेगी, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, 26 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम में तेजी से बदलाव होगा। कई जिलों में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।
