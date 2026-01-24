यूपी में फिर करवट लेगा मौसम: आंधी-बारिश और ठंड का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर

UP Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार आंख-मिचौली खेल रहा है। कहीं राहत की धूप है तो कहीं काले बादलों की दस्तक। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में बादलों ने डेरा डाला और हल्की से मध्यम बारिश ने ठंड का असर बढ़ा दिया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने संकेत दिए हैं कि यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि 25 और 26 जनवरी को एक बार फिर आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना बन रही है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।