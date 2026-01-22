पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक: यूपी में 50 किमी रफ्तार की हवाएं, गरज-चमक संग बारिश और घने कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग ने बताया है कि 22 जनवरी की देर रात से लेकर 23 जनवरी की शाम तक राज्य के मैदानी और पश्चिमी हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे खुले इलाकों और खेतों में काम कर रहे लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।