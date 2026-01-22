पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक: यूपी में 50 किमी रफ्तार की हवाएं, गरज-चमक संग बारिश और घने कोहरे की चेतावनी

पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक | Image - Pinterest
UP Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, एक सक्रिय और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश कर रहा है, जिसका सीधा असर राज्य के मौसम पर दिखाई देगा।
शुक्रवार, 23 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और ठंड के तीखे असर के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से दिन और रात के तापमान में स्पष्ट गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विभाग ने बताया है कि 22 जनवरी की देर रात से लेकर 23 जनवरी की शाम तक राज्य के मैदानी और पश्चिमी हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे खुले इलाकों और खेतों में काम कर रहे लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।
मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, रामपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, पीलीभीत और शाहजहांपुर में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। इन जिलों में बिजली कड़कने और गरज-चमक की भी आशंका जताई गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
बारिश और तेज हवाओं के चलते दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बदलाव से ठंड का असर और तीव्र हो जाएगा, खासकर सुबह और रात के समय सर्दी अधिक महसूस की जाएगी। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि ठंड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके।
मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 24 और 25 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। इससे दृश्यता कम होने की संभावना है, जिसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ सकता है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के बाद भी मौसम में पूरी तरह सुधार होने की संभावना कम है। 26 से 28 जनवरी के बीच एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर उत्तर प्रदेश में फिर से बारिश, ठंड और तेज हवाओं के रूप में देखने को मिल सकता है।
प्रशासन और मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और नागरिकों से अपील की गई है कि वे मौसम से जुड़ी ताजा जानकारियों पर ध्यान दें और आवश्यक सावधानी बरतें।
