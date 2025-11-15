पहाड़ी बर्फबारी का असर: कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की मार; IMD ने यूपी के लिए जारी किया अलर्ट

UP weather alert cold wave imd update: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। हिमालयी क्षेत्रों से लगातार आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड ने अब पूरी तरह दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के समय गलन इतनी बढ़ गई है कि लोगों को घर से बाहर निकलते समय शॉल और स्वेटर का सहारा लेना पड़ रहा है।