UP Weather: यूपी में उमस और गर्मी का सिलसिला जारी, अगले 72 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट

UP weather update heavy rain humidity heat alert: उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला फिलहाल थमने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। इस वजह से प्रदेशवासियों को फिर से भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से मंगलवार से ही गर्मी का दबाव महसूस किया जाएगा।
मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त को प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अनेक स्थानों पर हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं, पूर्वी हिस्सों में केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही बारिश हो सकती है। भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
27 अगस्त को दोनों हिस्सों में कुछ स्थानों पर ही बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी तरह 28 अगस्त को भी पश्चिमी व पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान प्रदेशवासियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक 29 अगस्त से प्रदेश में फिर से मौसम बदल सकता है। 29 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। पूर्वी यूपी के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 30 और 31 अगस्त को पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस अवधि में पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कई स्थानों पर गरज-चमक और बारिश के साथ भारी बारिश का अलर्ट भी जारी रहेगा।
मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार लखनऊ एयरपोर्ट पर 72 मिमी तक बारिश दर्ज की गई है, जबकि बाराबंकी में 29.4 मिमी, हरदोई में 23 मिमी, कानपुर ग्रामीण में 38.8 मिमी, कानपुर शहर में 36.6 मिमी और अलीगढ़ में 12.4 मिमी तक बारिश हुई। प्रदेश में बारिश होने से अधिकतम तापमान में कमी आई। अधिकांश जिलों में तापमान 30℃ के नीचे रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ में अधिकतम तापमान 29.3℃ और न्यूनतम 26℃ दर्ज किया गया।
बारिश के कारण लोगों को अस्थायी राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले तीन दिनों तक भारी बारिश नहीं होने के कारण गर्मी और उमस का दबाव बना रहेगा। लोगों को पर्याप्त जल सेवन और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।