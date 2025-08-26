UP Weather: यूपी में उमस और गर्मी का सिलसिला जारी, अगले 72 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट

मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार लखनऊ एयरपोर्ट पर 72 मिमी तक बारिश दर्ज की गई है, जबकि बाराबंकी में 29.4 मिमी, हरदोई में 23 मिमी, कानपुर ग्रामीण में 38.8 मिमी, कानपुर शहर में 36.6 मिमी और अलीगढ़ में 12.4 मिमी तक बारिश हुई। प्रदेश में बारिश होने से अधिकतम तापमान में कमी आई। अधिकांश जिलों में तापमान 30℃ के नीचे रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ में अधिकतम तापमान 29.3℃ और न्यूनतम 26℃ दर्ज किया गया।